花蓮縣豐濱鄉六大證明標章正式發布 打造「豐濱製造」區域品牌

邱福順（中）鄉長與六大產業代表，聯合公佈證明標章。（圖：豐濱鄉公所提供）

花蓮縣豐濱鄉公所16日舉辦「豐濱鄉六大證明標章發佈記者會」，正式對外公布「豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦、豐濱遊程」等六項通過經濟部智慧財產局註冊的證明標章，象徵「豐濱製造」區域品牌制度正式啟動，為在地產業發展立下重要里程碑。

豐濱鄉公所表示，此次六大證明標章的建立，由鄉公所攜手工業技術研究院共同輔導，歷經長時間盤點在地農業、漁業與觀光產業脈絡，並訂定制度化審核與品質標準，首度以鄉鎮層級整合多元產業，建立具一致性與高度識別度的標章系統。透過標章制度，將生產環境、製程條件及產地特色納入品質把關機制，讓消費者能清楚辨識豐濱優質物產與遊程。

邱福順說，「豐濱有什麼，我們就賣什麼。」（圖：梁國榮攝）

豐濱鄉長邱福順表示，「豐濱有什麼，我們就賣什麼。」六大證明標章並非一蹴可幾，而是自108年起，在中央資源與地方努力下逐步累積成果。公所的角色在於建立制度、推動研發與輔導，未來也將逐步把產業經營權責回歸在地產銷班與業者，落實產業自主與永續發展，讓豐濱的好物真正由地方自己守護。

陳義信副主委說，除了三年經費挹，也鼓勵鄉公所有需求多多尋求原民會的合作。（圖：豐濱鄉公所提供）

原民會副主任委員陳義信指出，「豐濱製造」不僅展現在地產業特色，也彰顯原住民族因應環境條件所展現的韌性與行動力。原民會自112年起持續挹注經費，支持豐濱鄉推動產業研發與品牌建構，未來也將持續作為地方後盾，協助族人深化產業基礎，推動文化與經濟並進。

記者會中並舉行標章啟動儀式，由鄉長與六大產業代表共同完成標章拼貼，象徵豐濱各項產業正式納入品牌體系，並與在地業者簽署合作意向書，展現公私協力、共同推動地方產業發展的決心，讓豐濱的風土與價值被更多人看見。（梁國榮報導）