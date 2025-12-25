花蓮縣運勇奪221面獎牌蟬聯第一 市長頒獎表揚選手
花蓮市在114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會以 94金、67銀、60銅共221面獎牌的亮眼成績勇奪全縣第一名，花蓮市公所在中華國小活動中心舉辦頒獎典禮，魏嘉彥市長親臨現場向所有的選手、教練與學校團隊致意，並逐一頒發獎項（見圖），總計發出31萬3900元體育績優獎勵金。
花蓮市選手今年的表現依舊全面，不論田徑、球類、技擊或個人賽事項目，都能看到選手努力與突破的身影。除了221面獎牌外，市隊也取得29個第四名、30個第五名、20個第六名、4個第七名與2個第八名，展現深厚競技實力。
魏嘉彥市長表示，這場典禮不僅是慶祝成績，更是屬於所有選手和教練的榮耀時刻。他感謝每位孩子在訓練過程中展現的毅力與自律，也肯定教練團隊長期投入心力培育人才。魏嘉彥說，孩子們一面面獎牌的背後都是汗水與努力，這是花蓮最珍貴的力量。
他也提到，花蓮市近年在基層體育推動上持續投入，不論場地修繕、訓練空間改善、課後培訓或與社區體育協會合作，都逐步累積成果。今年能再度突破紀錄，正是所有單位共同努力的成果，更象徵花蓮市的體育能量正在穩健成長。
頒獎典禮圓滿落幕，獲獎隊伍合影留念，氣氛溫馨感人。魏嘉彥說，市公所未來將持續打造友善運動環境、深化校園體育與社區推廣，期盼花蓮市的孩子們能在更多舞台持續發光，為家鄉爭取更多榮耀。
出席這場頒獎典禮的來賓包括花蓮市民代表莊依婕、林百瑞、田珍綺，中正國小校長李國明、中華國小校長江政如、東華附小校長張慧娟、中原國小校長蕭美珍、慈大附小校長廖逸貞、明廉國小潘建宏主任、明恥國小校長翁書郁、忠孝小主任黃致欽、鑄強國小主任孫基勝。
