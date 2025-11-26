花蓮縣運 嘉里國小踢出17面獎牌

嘉里國小提供

花蓮縣立嘉里國小參加「114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會」，在跆拳道項目中，一舉獲得7金6銀4銅，共17面獎牌，不僅為新城鄉爭光，也為校爭取榮譽。

嘉里國小跆拳道隊小將展現長期訓練的成果。其中，徐翊紘動作乾淨俐落、節奏掌握精準，每一場比賽都能穩住步調、打出自己的節奏，連續奪下六場勝利，完全展現平日練習的高度專注。陳奕丞則自暑假赴韓國移訓後，臨場反應速度大幅提升，攻擊判斷更果決，出手動作更有自信，整體表現顯著進步，對打奪冠實至名歸。



跆拳道隊教練顏祥玶表示，選手們在場上展現出的力量與動作，都源自平日不懈的努力。接下來還要面對太平洋盃全國跆拳道錦標賽的挑戰，期許孩子們越戰越勇、永不放棄。校長巫賢偉則表示，嘉里國小推動三級培訓，不僅有校內的學生，還有來自鄰校的國高中生和外校學員共同參與訓練。因此，整體而言，嘉里三級培訓的學員共獲得42金19銀15銅第4名11位、第5名7位、第6名7位，並取得115年全國中等學校運動會共29張門票。