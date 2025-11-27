花蓮縣運 海星中學破五項大會紀錄

(海星高中提供)社高女子組4×400 公尺接力金牌

114年花蓮縣暨全縣社區全民聯合運動會競賽圓滿落幕，花蓮縣私立海星中學本次一舉奪下33金、14銀、11銅的成績，更創下五項打破大會紀錄，是學校創校以來的最佳成績。

海星中學校長陳海鵬表示，學校重視學生的天賦發展與適性學習，本次賽事中，包括田徑隊、跆拳道隊及球類團隊，都表現亮眼，其中，更在社高女子組400公尺田徑、國中組混合4×400公尺接力、國男組400公尺跨欄、社高女子組4×400公尺接力、社高男子組4×400公尺接力等五個項目，打破大會紀錄。選手們在成績上的突破，來自長時間的訓練與堅定信念，也再次證明紀律、勇氣與團隊合作是邁向成功的關鍵。