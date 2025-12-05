花蓮縣銀髮人才服務據點啟用！ 打造銀髮就業新舞台
記者林中行／花蓮報導
花蓮縣政府為推動銀髮族多元參與，並落實聯合國永續發展目標SDG8「良好工作與經濟成長」，積極推動銀髮再就業政策，將於十日正式啟用「花蓮縣銀髮人才服務據點」。
花蓮縣政府表示，該據點整合就業媒合、技能培力、職涯諮詢、企業合作等功能，協助五十五歲以上銀髮族重返職場、再展專長，讓長者能在社會中持續發光，開創熟齡族群的第二職涯。
縣長徐榛蔚表示，花蓮自一一三年起正式邁入「超高齡社會」，五十五歲以上人口至一一四年十月底已高達十一萬六千餘人，占全縣人口百分之三十七以上。
徐榛蔚指出，面對快速增加的高齡人口，縣府積極布局長者照顧、健康促進與多元參與政策，除了完善長照服務網絡外，更進一步推動銀髮人力運用與再就業平台，透過培訓與媒合機制，活化銀髮人才、延伸職涯貢獻，提升在地經濟活力，落實「健康老化、在地創生、世代共好」的施政方向。
徐榛蔚強調，在面對少子化與高齡化的挑戰，縣府更加積極推動長照量能提升、長輩健康促進與銀髮就業，讓長者「活躍老化」不只是口號，而是能真正落實的幸福生活。
花蓮縣社會處表示，「花蓮縣銀髮人才服務據點」將整合多元服務，協助長者與企業及社區組織建立就業連結，提供勞動法令與職涯發展諮詢，幫助長者規劃職涯、了解工作權益，並舉辦各類就業促進活動與訓練課程，提升專業技能與數位能力。
社會處表示，銀髮人才服務據點的成立象徵著花蓮於高齡政策上的新進展，是邁向「高齡友善城市」的重要一步，不僅強化長者參與社會的機會，也藉由熟齡人力加入職場，提升組織效率、促進企業多元化，並帶動地方勞動力永續發展。
