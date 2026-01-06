即時中心／顏一軒報導

花蓮縣長選舉將在11月28日登場，由於現任縣長徐榛蔚無法繼續參選，外傳傅家屬意讓吉安鄉長游淑貞接棒。不過，孫文學校總校長張亞中辦公室主任、致理科技大學教授何啟聖昨（5）日晚間拋出震撼彈，宣布將投入國民黨花蓮縣長初選，並喊話要終結花蓮政治上的「傅氏王朝」。對此，游淑貞回應，她所做的一切，從來不是為了誰的接班，也不是為了任何政治標籤，是已準備好為花蓮承擔更大的責任，而縣長一職也不是舞台。





何啟聖表示，這場初選，應納入傅家屬意的接班人游淑貞，也應納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的無黨籍花蓮縣議長張峻，以及認同國民黨，願意參選的所有人，藉著這場公平的初選，產生真正符合民意的國民黨參選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中，請不要再玩來路不明的黨內參考式民調那一套「宮廷政治」的把戲。

他強調，一條河若23年不曾清淤，必然淤塞腐臭，台灣不是不能有家族政治，但人民不該容忍壟斷的家族政治，更不該接受已然「王朝化」的家族政治；「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。

對此，游淑貞指出，她接連收到許多鄉親的關心，大家對於何啟聖宣布投入國民黨花蓮縣長初選，所引發的社會討論與情緒波動，她都放在心上，也感受的到；而民主社會，參選是每一個人的權利，尊重所有關心公共事務、願投入地方服務的人。

她認為，縣長職務從來不是口號的競技場，而是責任的承擔者，它不是站上舞台評論政治，而是要蹲下身子，真正看見縣境的問題；不是喊出漂亮口號，而是在災害來臨時，第一時間站在最前線，陪著鄉親一起克服面對，20年來自己從民意代表、縣議員，到擔任鄉長，一路走來，始終與鄉親站在一起。

游淑貞說，花蓮很美，但花蓮的治理，從來不簡單，它需要對土地的熟悉、對鄉親的理解，更需要在關鍵時刻，能夠扛得起壓力、做得出決斷、負得起責任的人，因此她始終相信，真正的民主，不只是站上舞台發聲，而是願不願意彎下腰桿，用雙手和智慧，與鄉親手牽手、一步一步往前走，未來，若黨內有任何制度性的安排，她會坦然面對，也已做好接受最嚴格檢驗的準備。

她澄清，自己所做的一切，從來不是為了誰的接班，也不是為了任何政治標籤，而是因為一直住在花蓮，要為地方承擔更大的責任，「花蓮不是任何人的政治舞台，花蓮，是我們共同生活、共同守護、也值得被好好創生的家園」。

最後，游淑貞重申，花蓮不缺評論者，缺的是在第一線承擔的人；縣長不是舞台，是責任；不是用說的，是用扛的；「花蓮不是誰的政治舞台，是我們共同生活的家」。







原文出處：快新聞／花蓮縣長初選開打！何啟聖嗆終結傅氏王朝 游淑貞反擊：縣長不是舞台

