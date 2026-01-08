花蓮縣長國民黨內初選 葉耀輝、游淑貞「全民調」對決

吉安鄉長游淑貞表態參選花蓮縣長。（資料照片）

國民黨花蓮縣長提名作業即將啟動，目前已有前花蓮市長葉耀輝與吉安鄉長游淑貞表態參選。國民黨花蓮縣黨部今召開縣委員會，決議將以「全民調」方式產生提名人選。縣黨部主委盧新榮表示，縣長提名權仍屬黨中央，地方黨部將彙整2人民調結果後，提送黨中央核定。至於同樣表態參選的媒體人何啟聖，因黨籍與戶籍皆不在花蓮，未納入人選討論。

國民黨花蓮縣黨部今召開全縣委員會議，最受關注的議題即為今年花蓮縣長提名機制。會中並邀請葉耀輝、游淑貞列席，分別向委員說明從政以來的施政成果，並闡述參選理念與未來抱負。

前市長葉耀輝有意角逐下屆花蓮縣長。（本報資料照）

葉耀輝以過去擔任花蓮市長期間的政績，結合對花蓮整體建設的未來展望提出說明；游淑貞則以20年基層從政經驗與吉安鄉政治理的實務成果獲得肯定，並進一步勾勒未來縣政藍圖。

縣黨部指出，全體委員共46人，實到39人，經與會委員一致共識，依據「黨員參加公職人員選舉提名辦法」條例第三條第二項與第十二條規定，決議由葉耀輝與游淑貞2人進行「全民調」決定提名人選，也期盼提名完成後，同志能由競爭轉為合作，團結一致迎戰選舉。

盧新榮表示，葉耀輝與游淑貞2位同志在能力、資歷、經驗、學識與品格等方面皆是優秀人選。至於媒體人何啟聖宣布投入國民黨花蓮縣長初選，並要求辦理黨內初選一事，盧新榮指出，何的黨籍與戶籍皆不在花蓮縣，因此未列入今日委員會議的人選討論。

針對民調作業細節，盧新榮說，縣黨部將與葉耀輝、游淑貞協調並達成共識，包括民調公司家數、執行時間等，整個過程都將秉持公開、公平原則，最後再將民調結果送請黨中央核定，做最後提名決議。

