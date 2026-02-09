花蓮縣長徐榛蔚慰問花警與協勤民力 感謝重要節日安全維護工作勤務人員辛勞

1770650005107 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為感謝警察同仁及協勤民力於重要節日期間堅守崗位、守護縣民安全，花蓮縣長徐榛蔚於2月9日晚間蒞臨花蓮分局，親自慰勉執行「115年加強重要節日安全維護工作」之勤務人員，向辛勞付出的員警及協勤民力表達高度肯定與關懷。

本次慰問活動蒞臨貴賓包括吉安鄉長游淑貞、立法委員辦公室主任陳仲敏、花蓮縣政府北區服務中心主任范姜幸玲、巡守大隊長詹維明、民防大隊長夏貴勇，以及義警大隊總幹事陳羿華等人共同前往花蓮分局，為執勤人員加油打氣，展現對警政與民力工作的支持。

廣告 廣告

花蓮分局表示：「加強重要節日安全維護工作」期間，警方針對治安、交通及為民服務三大面向全面部署，並結合協勤民力共同執行巡邏、守望及交通疏導等任務，展現公私協力、全民守護的治安精神。花蓮分局也特別感謝縣長及各界貴賓的關心與支持，將化為警察同仁與協勤民力持續努力的最大動力。