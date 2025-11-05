花蓮縣長徐榛蔚會勘新建圖書館工程 預計明年底啟用

花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊五日會勘新建圖書館工程。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊五日會勘新建圖書館工程。目前主要結構進入機電工程，預計於一一五年底完工啟用，徐縣長要求工程團隊穩健推進工程進度及品質管控，為花蓮鄉親完成一座兼具文化傳承與現代美學的「知識縱谷」公共空間。

花蓮縣政府表示，文化局新建圖書館工程經費達十億六千八百萬元，建築採用鋼筋混凝土結構，為地下一層、地上四層，樓地板面積約一萬四千八百萬平方公尺。

建築設計靈感取自太魯閣壯麗的縱谷景致，東西向光影切割猶如立霧溪千萬年雕琢的岩壁肌理，營造獨特的人文氣息。(花蓮縣政府提供)

縣政府指出，未來館內設施豐富多元，包含多功能會議室、視聽區、親子互動區、樂齡閱讀區及多媒體設備區，並兼顧無障礙設施與充足停車空間。

特別的是，館內一至三樓空間將規劃提供二十四小時不打烊服務，搭配園區入口的「詩路大道」與緩坡讀詩步道，使圖書館不僅為藏書之所，更是市民重要交流據點與跨世代文化參與中心。

花蓮縣政府強調，該建築設計靈感取自太魯閣壯麗的縱谷景致，利用在地元素打造獨特閱讀環境，閱讀空間由書牆圍塑，宛如太魯閣高聳入雲、壁立千刃的山谷，東西向光影切割猶如立霧溪千萬年雕琢的岩壁肌理，營造獨特的人文氣息。

另外，建築量體西向立面減少開窗，規劃退縮陽台及露臺，有效降低陽光直射熱能，並充分引入自然光與園區綠意，不僅取得綠建築和智慧建築候選名單，更榮獲「二０二五國家卓越建設獎」最佳規劃設計類「卓越獎」肯定。徐縣長強調，

徐榛蔚強調，新建圖書館將成為花蓮嶄新的文化交流中心，持續提升花蓮公共文化空間品質，豐富民眾的閱讀與文化體驗，讓花蓮成為幸福宜居的文化之都。