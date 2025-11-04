花蓮縣長徐榛蔚關心組合屋傢俱家電現況 月底前可望入住

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】去（113）年0403大地震重創花蓮，造成多棟大樓傾倒，許多鄉親一夕之間失去家園。為協助受災戶安度重建階段，花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「0403地震組合屋」，將於11月8日開放受災戶看屋，11月底辦理簽約，預計12月底前可陸續入住。縣長徐榛蔚今（4）日前往現場視察，關心室內硬體設施及家具家電配置情形，並要求施工團隊確保居住品質完善，提供受災鄉親安全、舒適的生活環境。

組合屋位於花蓮市美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地上，共提供30戶居住空間，鄰近林園公園，交通便利、生活機能完善，並設有完整的水電及排水系統，讓受災戶能安心暫居、穩定生活，逐步邁向重建之路。縣府表示，組合屋的興建歷經縝密調查與規劃，在各界協力下順利推動，展現地方政府與民間攜手的支持力量。

此次組合屋經費由中華民國紅十字會捐助2,800萬元，並由花蓮縣政府統籌興建，結合國有財產署及社會各界的協助，秉持「以人為本」精神推動災後復原，從臨時安置到永久重建，縣府與中央及民間團體緊密合作，期盼讓每一位受災鄉親都能感受到社會的關懷與溫暖。

縣府說明，入住名單已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，建築物已陸續取得使用執照，後續將通知正取名單受災戶辦理看屋、抽籤、選屋及簽約作業，預計12月底前完成入住，讓受災家庭能早日重返安定生活。