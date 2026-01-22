花蓮縣長提名疑雲重重！何啟聖、葉耀輝怒開槓 國民黨發聲了

即時中心／潘柏廷報導

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚即將屆滿，由於當地屬藍營票倉，引起黨內人士紛紛表態；歷經國民黨花蓮縣黨部昨（21）日公布民調結果，顯示吉安鄉長游淑貞大勝前花蓮市長葉耀輝。只是，葉耀輝控訴縣黨部提名作業與先前承諾不同，讓他直呼被偷襲，甚至今（22）日下午還和未被納入參選人名單的資深媒體人何啟聖，一同前往黨中央申訴。對此，花蓮縣黨部稍早也發聲明回應了！

國民黨花蓮縣黨部表示，今日就外界關注的花蓮縣長提名程序爭議發表聲明，強調本次提名作業完全依循黨內制度進行，程序具備正當性，呼籲外界勿將黨內民主機制操作為對立敘事。



縣黨部稱，針對花蓮縣長提名的內部參考民調，之所以將游淑貞與葉耀輝納入，是因兩人皆已明確向縣黨部表達爭取提名意願。葉耀輝於去年（2025）底即主動拜會縣黨部主委盧新榮，討論花蓮未來發展並表達參選意願。

同時，縣黨部也說，葉耀輝曾任兩屆市長，長期深耕地方，是國民黨在地重要幹部。依據「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條規定，縣黨部因此啟動協調機制。



另，花蓮縣黨部又說，1月8日召開全縣委員會議，出席委員一致同意由葉耀輝與游淑貞進行內部民意調查，並邀請兩人說明參選理念；會議中亦明確告知，民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召的重要參考。

花蓮縣提名委員會於1月13日邀集葉、游兩位同志召開協調會，兩位同志均對以民調方式決定人選無異議，但葉耀輝提出的辯論會建議因不屬協調項目而未獲共識。

針對外界關注的何啟聖未被納入民調，縣黨部則表示，黨內提名作業一向秉持「制度先於個人」。何啟聖雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前並未與縣黨部聯繫，且當時其黨籍尚未設於花蓮縣，因此基於制度與程序考量，未將其列入本次民調名單。

因此，縣黨部又稱，此為基於客觀制度事實，並非主觀排除。縣黨部強調，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法反而傷害黨內民主機制。

對於外界將提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，縣黨部則表達高度遺憾，認為此類指控缺乏事實基礎，不僅無助黨內團結，更可能造成外界誤解國民黨不尊重自身制度。



花蓮縣黨部最後呼籲，花蓮需要的是團結前行，而非無止盡的內耗；需要的是制度運作，而非以政治語言動搖民主根基。縣黨部期盼所有同志回歸理性與制度，共同朝「贏回花蓮、建設花蓮、服務鄉親」的目標努力。

