花蓮縣長選戰提前開打！游淑貞率先出招 三強態勢逐漸浮現

花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（羅亦晽攝）

國民黨花蓮縣吉安鄉長游淑貞16日率先表態有意參選縣長，為花蓮選戰打出前哨戰，動作積極的無黨籍縣議員魏嘉賢不諱言，自己確實有意參選縣長，會繼續深耕基層，接受「花蓮人的徵召」在適當時機正式表態；無黨籍議長張峻則不說死，強調自己目前心思仍在災區重建，待災民恢復正常生活，再來考慮未來規畫。

花蓮縣長徐榛蔚兩任期明年屆滿，被視為接班人的游淑貞昨天首度表態有意參選縣長，指出團隊透過民調分析發現，她在50歲以上與20至29歲族群中的支持度表現穩健，且除花蓮市支持度與可能參選者呈現拉鋸，其餘鄉鎮幾乎都領先，並強調未來會持續傾聽基層聲音，爭取更多鄉親認同。

廣告 廣告

花蓮縣無黨籍議長張峻。（本報資料照片）

除了游淑貞表態有意爭取縣長大位，地方其他可能人選動向也備受關注。出身藍營的魏嘉賢3年前因參選縣議員遭撤銷黨籍，去年0403地震後，他先是在市區及縣內各大重要路口掛起看板，今年罷免期間還聲援嗆立委傅崐萁的退休女老師葉春蓮，被視為參選縣長起手式，他當時也不諱言的說「參選縣長一直是他的規畫」。

花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢。（羅亦晽攝）

魏嘉賢證實，自己確實有意參選縣長，且相較於其他參選人是接受黨的徵召，自己則是接受「花蓮人的徵召」，不過目前選情變數還很大，自己團隊調查的結果與游淑貞的也有落差，在北花蓮主要票倉都有領先或差距相當小，尤其年輕人這塊領先很多，現階段還是會繼續強化地區的經營，待時機到就會正式表態。

同樣被點名的張峻，曾為國民黨花蓮縣黨部主委，先前因爭取議長遭開除黨籍後，罷免期間公開力挺罷免團體，成為在地「反傅」代表，先前還因傅崐萁在光復舉辦座談會未邀災民與民代，當場怒踹傅的桌子，引發高度關注，地方也陸續傳出民進黨有意與他合作投入縣長選戰的消息。

張峻說，他尊重國民黨提名的人選，至於自身動向，現階段最重要的工作還是心繫光復災民及重建工作。

他說，花蓮縣明年度預算還未通過，許多災民仍在等待重建計畫與補助，但縣府至今未清楚說明相關內容，也未見預算編列，在此情況下，他還是會優先關注災區與民生議題，待商家、農家恢復正常生活再來考慮未來規畫。

【看原文連結】