即時中心／高睿鴻報導

「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注誰能接下大位。近期傳出，吉安鄉長游淑貞似乎野心勃勃，更被視為「徐榛蔚接班人」，日前已表態有意角逐縣長；但另一方面，本也隸屬國民黨、現在卻遭停權及開除的議長張峻、花蓮市前市長魏嘉賢、加上仍在藍營的前市長葉耀輝，同樣都是潛在參選人，顯示藍營不無可能面臨整合難題。

綜觀長期選情，國民黨在花蓮握有選民結構優勢，但如今，多位藍營背景的地方豪強，都傳出有意競選縣長；外界因此關注，是否恐出現「分裂」效應，反讓民進黨見到獲勝契機。據悉，光是在國民黨內部，花蓮市前市長葉耀輝、現吉安鄉長游淑貞，競爭恐怕就相當激烈；目前，葉耀輝已在多個市區路口高掛廣告板，強調讓花蓮與AI扣連、以及自己曾是旅美土木博士等特質。他本人亦已表態，將努力朝參選方向邁進。

游淑貞近期則是信心滿滿表示，根據國民黨多次內部民調，自己無論是50歲以上族群、或是20至29歲族群，均表現相當良好，前者支持度更是最高；為了向鄉親證明自己的能力，她也宣稱，過去一路走來從基層做起，始終相信「一步一腳印、把事情做好」。游淑貞提到，之前曾擔任鄉民代表、縣議員、或吉安鄉長，都有用最踏實的行動，對每一份託付負責。

快新聞／花蓮縣長選舉恐變天？藍營陷「多方分裂」困境 熱門人選回應一次看

吉安鄉長游淑貞（右）有意角逐花蓮縣長。（圖／翻攝自游淑貞臉書）

引人關注的是，就連國民黨副主席李乾龍，都公開力挺游淑貞，受訪時直言說，「對明年花蓮縣長選舉有信心，而這份信心，來自於吉安鄉長游淑貞」。她另也坦承，現在國民黨內確實就是自己、以及葉耀輝兩人爭取提名，並直言不諱地表示，「願意承擔這份責任」，也對自己很有信心。另，談及同樣可能參選、具藍營背景的張峻及魏嘉賢，游淑貞則特別提到，若按照時程，兩人應難以及時恢復黨籍；即便如此，她依舊說，尊重他們的參選權。

對此，魏嘉賢似乎不以為意，雖然目前是無黨籍，但受訪時強調，比起其他候選人是接受黨徵召，自己要「接受花蓮人的徵召」；若認為時機成熟，就會出面表態。魏嘉賢曾任花蓮市長、縣議員，先前遭藍營撤銷黨籍，若想恢復至少得再等1年。而面對游淑貞自稱民調領先，魏也表示，自己同樣看過團隊的民調，在年輕人方面領先不少、北部主要票倉也有領先。

花蓮縣議員魏嘉賢。（圖／翻攝自魏嘉賢臉書）

至於張峻則說，無論國民黨提名情況如何都尊重，他現在還是較關注光復鄉的災民及重建工作，等災區的商家農家，都能陸續恢復正常生活，會再考慮未來規劃。他過去曾擔任藍營花蓮黨部主委、現為議會議長，但後遭藍營開除黨籍、自己也同時宣布退黨。

另一方面，為翻轉國民黨在花蓮的優勢，民進黨也持續與當地反傅家勢力合作，力拼首度攻佔花蓮版圖，先前甚至傳出，考慮與張峻等人攜手，一起挑戰地方實力雄厚的「傅崐萁體制」。民進黨花蓮縣黨部則表示，縣長人選將由中央選舉對策委員會決策，最終遞交黨中央，協調出適合的人選。

原文出處：快新聞／花蓮縣長選舉恐變天？藍營陷「多方分裂」困境 熱門人選回應一次看

