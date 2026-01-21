花蓮縣長選舉整合民調游淑貞勝出 國民黨：最快下周常會提名

國民黨籍吉安鄉長游淑貞。截自游淑貞臉書



記者周志豪／台北報導

備戰花蓮縣長選舉，國民黨昨完成全民調評比，由吉安鄉長游淑貞51.9%支持度，打敗花蓮市前市長葉耀輝11.8%支持度勝出。花蓮縣黨部今公布民調結果，建請黨中央徵召游選花蓮縣長。黨中央表示，最快下周常會通過提名。

游淑貞表示，民調結果是對她長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待，未來將全力配合黨中央的決策，與所有同志攜手合作，共同為國民黨在花蓮穩固最堅實的基礎、創造最精彩的未來。

游淑貞也強調，制度是政黨最重要的資產，團結是勝選最關鍵的力量。

不過對民調結果，葉耀輝則質疑，縣黨部主委盧新榮曾說5月才辦初選，但這個月8日就要他到縣黨部陳述參選理念，13日就說要做全民調，讓自己感覺遭到偷襲，會持續朝初選方向準備。

國民黨花蓮縣黨部今公布縣長提名內參民調結果，游淑貞不僅以40.1個百分點支持度勝出，且在全縣各鄉鎮市都領先。

游淑貞在花蓮地方，被歸為國民黨總召傅崐萁、縣長徐榛蔚所屬傅系人馬。

