花蓮縣長選舉 游淑貞民調勝出 藍擬提名

國民黨花蓮縣黨部21日宣布，經依黨內提名特別辦法做內參民調，將建請黨中央提名或徵召花蓮縣吉安鄉長游淑貞（左）代表藍營參選縣長。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚2屆任期今年屆滿，國民黨吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝爭取提名參選。國民黨花蓮縣黨部21日表示，依黨內提名特別辦法做內參民調，游的支持率高於葉逾40個百分點，將建請黨中央提名或徵召游淑貞參選縣長。游淑貞感謝鄉親對她的支持與信任，強調未來會全力配合黨中央決策，也希望黨中央能盡快確定人選，讓提名人可全力往前衝、爭取支持。

縣黨部主委盧新榮昨表示，縣黨部1月8日舉辦縣委員會議討論提名機制，最後取得共識決議以全民調作為提名依據。游淑貞和葉耀輝當時都同意透過民調結果做為提名依據，不過，葉要求民調開始前應舉辦3場電視辯論會，但縣黨部過去選舉從未辦過相關辯論會也無法舉辦，便依黨內「115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法」做民調。

據了解，縣黨部已在15日至17日委託民調公司，針對葉耀輝與游淑貞2人做民調，調查結果顯示，游的支持度為51.9％、葉則是11.8％，雙方支持度差距為40.1個百分點，且各鄉鎮市中游的支持比例均高於葉，呈現全面領先趨勢。

游淑貞昨指出，花蓮正處於重建與轉型關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，她願承擔更大責任和縣民站在一起，為美好花蓮持續打拚，強調「這不只是一場選舉，更是對家鄉的愛與承諾！」

她說，深刻感受基層民意力量，也更加倍提醒自己，未來若肩負更大責任，必須以更謙卑的態度、更勇敢踏實的行動力報答鄉親的託付。制度是政黨最重要資產，團結是勝選最關鍵力量，希望黨中央盡快確定人選。