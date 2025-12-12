花蓮縣長青大學結業暨成果展登場 1,332位學員完成學程





花蓮縣長徐榛蔚12日出席「114年花蓮縣長青大學結業典禮暨成果展」，與全縣各鄉鎮市長青大學師生齊聚一堂，現場逾700人共同見證溫馨時刻。本年度共有1,332位學員順利完成學程，正式獲得結業肯定，象徵花蓮推動高齡教育的豐碩成果。

縣長徐榛蔚表示，長者不僅是被服務的對象，更是社會中重要的人生智慧來源，縣府在陪伴與服務的過程中，也從長輩身上學習並持續成長。感謝21個承辦單位的用心辦理，以及63位講師與70位班代表的長期投入。花蓮幅員遼闊，縣府亦透過不同類型的行動服務車，將學習資源深入山海與偏鄉，讓長者無論身處何地，都能持續學習，讓人生更健康有色彩，也為家庭與社會帶來正向力量。

活動現場氣氛熱烈溫馨，學員們以精心設計的多元展演，展現自信與生命力。多位學員分享，長青大學不僅豐富日常生活，更讓他們重新建立學習習慣、拓展人際連結，在課堂中找到快樂、成就與歸屬感。

本次成果展除展出各班級的靜態作品外，亦同步呈現課程影像紀錄及出版專屬作品專刊，完整收錄長者的學習歷程；現場並設置「終身學習教室成果展板」與「行動學堂車體展示」，呈現各學習據點的特色課程、創新教學與社區亮點。透過成果交流與觀摩，促進跨單位資源共享，也凝聚了整體終身教育的推動能量。

花蓮縣政府社會處表示，每年的結業典禮與成果展，也象徵花蓮縣在高齡教育、社區陪伴與終身學習上的持續深化推動。將持續結合地方資源，推動更多元的高齡學習課程與社區活動，深化終身教育理念。

社會處說明，長青大學業已開辦30餘年，本縣65歲以上的長輩若有興趣參加，都可以依照自己的興趣選擇就近的長青大學就讀，相關資料皆可透過「智慧小榛」Line App查詢，或者可以上「花蓮縣政府社會處網站—長青大學」點選最新的長青大學開辦名冊尋找合適的課程參與，培養並持續經營一輩子的興趣。

