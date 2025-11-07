花蓮縣青少年發明展 徐榛蔚親為花蓮小小發明家頒獎





花蓮縣政府7日於花蓮市明義國小活動中心舉辦「第12屆夢想起飛–青少年發明展競賽」頒獎典禮，由縣長徐榛蔚親自到場頒獎，勉勵所有參賽的國中小學生勇於發想、勇於挑戰，用創意與行動實踐夢想。

縣長徐榛蔚表示，AI與科技快速發展，創新能力更需從基礎扎根，教育不能抄捷徑，感謝長年支持發明展的教授群與辛勤指導學生的老師們，縣府也研議提供更多增能研習，讓教師成為孩子飛翔的翅膀。她指出，花蓮透過小論文競賽、STEAM教育培養「五C」能力，銜接高中「青年夢想家提案競賽」，大專院校「青年鏈結產業地方專題成果補助計畫」、「HSH花蓮創新創業競賽」等，形塑縣府完整的創新教育路徑。

廣告 廣告

競賽主題緊扣時代需求，包括「災害應變、運動休閒、農糧技術、綠能科技、安全健康、社會照顧、教育學習、高齡照護、便利生活及太空技術」等十個領域，其中「太空技術」為今年新增項目。為鼓勵更多學生參與，本屆持續設立「創意構想組」，僅需提交書面提案即可參賽，並可獲得五百元禮券。初選晉級隊伍，將創意化為實體作品，並拍攝兩分鐘影片，於決賽時向評審進行解說與演示，依據學校規模分組，獲獎機會高鼓勵學子投入科技學習。

為鼓勵師生參與，本屆競賽提供豐富獎金，各組第一名可獲3000元、第二名2500元、第三名2000元、優選1000元。評審根據作品的「創意性、美觀性、作動性、市場性、環保性、整體性、傳達性及作品影片完整性」等標準進行綜合評分。

徐縣長指出，花蓮縣在發明創新領域表現卓越，於「2025 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」中，共獲得8面金牌、14面銀牌、12面銅牌及4項佳作的優異成績。隨後由金牌隊伍組成的臺灣代表隊，更在「2025 IEYI世界青少年創客發明展」世界賽中，為臺灣奪下一金一銅。今日各組前三名及優選隊伍，也將代表花蓮參加「2026 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽」的資格，將繼續在更大舞台上爭取榮耀。

更多新聞推薦

● 鄭麗文明將參加追思共諜活動 民進黨：勿敵我不分、配合中共統戰