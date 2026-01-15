花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀19死悲劇，光復鄉長林清水遭聲押。（翻攝Google Maps）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖2024年9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，至今仍引發外界高度質疑撤離作業是否失當，就在昨（14）日，花蓮地檢署指揮檢警展開搜索行動，並且到光復鄉公所及鄉長林清水、秘書張源寶住處蒐證，並將林清水、張源寶等4人帶回訊問，並移送花蓮地檢署複訊，林清水也在訊後被聲押。

花蓮地檢署指出，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19人死亡、5人失蹤，為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，第一時間已指派主任檢察官與檢察官組成專案小組，指揮警調積極偵辦。

花蓮地檢署說，案經專案小組縝密蒐證及多方調卷研析，認林清水、張源寶等4人，均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於2025年9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、同年月22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法相關規定積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處。

花蓮地檢署表示，馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤，林清水等人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。

花蓮地檢署說，為保全證據及釐清案情，於昨日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局，持臺灣花蓮地方法院核發之搜索票，前往花蓮縣光復鄉公所、被告住所等8處執行搜索，並查扣相關證物。被告4人經檢察官訊問後，認均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，其中被告林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，爰當庭逮捕並向臺灣花蓮地方法院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署說，其餘被告3人尚無羈押之必要，分別諭知15到20萬交保，並且電子監控、限制住居及出境、出海。本案所涉其他相關事項，仍將繼續深入調查，以還原事實真相，維護社會公義。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

