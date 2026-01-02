花蓮縣鳳林地政事務所新、卸任主任交接

花蓮縣鳳林地政事務所舉行新、卸任主任交接典禮，縣長徐榛蔚親自主持。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣鳳林地政事務所二日上午舉行新、卸任主任交接典禮，縣長徐榛蔚親自主持，在縣府地政處副處長林輝雄監交下，新任主任黃一釗從卸任主任林睿彬手中接下印信。

花蓮縣長徐榛蔚表示，肯定卸任主任林睿彬在擔任地政事務所期間表現卓著，積極推動各項業務，並期勉新任主任黃一釗承擔重任，提供鄉親更優質之地政服務。交接典禮上鳳林鎮公所人員、玉里地政事務所、花蓮地政事務所人員、學界等都到場見證觀禮。

徐榛蔚表示，新任主任黃一釗具有地政的專業及豐富的實務經驗，因應馬太鞍溪堰塞湖洪災後，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等中區地政業務日益繁重，特別借重黃一釗地政專業能力，勉勵他承擔重任，帶領所內同仁，提供鄉親更優質之地政服務。

花蓮縣政府表示，原任行政暨研考處專員黃一釗，調派鳳林地政事務所主任，新任主任黃一釗為國立成功大學測量工程學系畢業，長期深耕地政體系。

縣府表示，黃一釗曾歷任地政事務所多項職務，並曾擔任鳳林地政事務所秘書、花蓮地政事務所主任及縣府地政處副處長，熟稔地政實務與地方需求，有助強化災後重建及土地行政相關工作。