花蓮縣一一四年度志願服務優良志工表揚大會

花蓮縣政府為肯定志工長期投入社會服務的貢獻，舉辦「花蓮縣114年度志願服務優良志工表揚大會」，邀集花蓮縣各領域志工及運用單位齊聚一堂。志願服務不僅是社會支持系統的重要力量，更是推動縣內社會福利、教育文化、環境維護與公共安全的關鍵夥伴。縣府期盼藉由年度表揚活動，向所有默默付出的志工致上最誠摯的敬意（見圖）。

縣長徐榛蔚表示，花蓮志工長年秉持「施比受更有福、予比取更快樂」的服務精神，無論在社會服務、災後協助、教育陪伴、醫療支持或環境維護等面向，都成為縣府最堅實的後盾。縣府亦響應聯合國 2026 年「國際志工永續發展年」，展現花蓮志願服務接軌國際、持續推動永續行動的決心。

本次共有 280 位志工與 37 個運用單位獲獎，展現花蓮志願服務的深厚能量與跨領域特色。今年的獲獎者橫跨各項服務領域，包括陪伴弱勢家庭的社福志工、長期投入醫療院所的醫護志工，以及致力環境維護、教育陪伴及公共安全的專業團隊，呈現花蓮志願服務的多元樣貌與蓬勃活力。

在「衛生福利志願服務獎勵」部分，共有 73 位志工及 1 個單位獲得肯定，包括金質 15 位、銀質 17 位、銅質 41 位，另有 1 個單位獲頒全國衛生福利志工特殊貢獻獎暨績優志工團隊獎，展現花蓮在醫療照護與社會關懷領域的專業與深耕成果。

「全國志願服務獎勵」則表揚 109 位具有卓越服務表現的志工，其中金牌 23 位、銀牌 43 位、銅牌 43 位；許多志工長期扎根社區、默默奉獻，以實際行動展現花蓮志工精神並獲得國家級肯定。

此外，「花蓮縣志願服務優良志工」更展現志願服務跨世代的共同力量：長青志工獎 30 位以豐富人生歷練投入服務，青年志工獎 2 位象徵世代活力的加入；10 組家庭志工獎體現愛與服務的延續；社福類績優志工獎 15 位與企業志工獎 2 組彰顯社會與企業共同攜手的力量。小V 團隊獎由社福類志願服務運用單位獲得，小V 夥伴獎則表揚社福類以外的志願服務運用單位，展現志願服務於不同領域持續扎根的能量。

社會處長陳加富表示，志工是縣政推動不可或缺的重要夥伴。縣府將持續精進志願服務制度、強化運用單位量能，並透過跨域合作鼓勵更多民眾加入志願服務，使「志願相連、幸福花蓮、服務無界、榮耀無限」的理念落實於政策推動與社區發展。

花蓮縣政府再次感謝所有志工的辛勞付出，期盼透過表揚活動，讓更多人看見志願服務的價值，共同為花蓮打造更加溫暖、友善的生活環境。