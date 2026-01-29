花蓮縣114學年特教人力到位 263位助理員助攻融合教育

▲打造友善校園，花蓮縣114學年度投入263位特教助理員守護孩子學習。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】為落實教育平權理念，回應特殊教育學生多元且個別化的學習需求，花蓮縣政府持續強化校園支持體系與人力配置，積極建構完善的融合教育環境，114學年度全縣共進用263位特教助理員，包含教師助理員73位及特教學生助理員190位，透過專責人力，確保特殊教育學生在學習與生活各層面都能獲得即時、細緻的協助。

花蓮縣政府教育處指出，特教助理員在校園中扮演連結教師與學生、課堂與生活的角色，他們依據學生個別實際需求，提供全方位支持服務：從課堂學習引導、建立學習常規，到校園生活協助，如行動安全、情緒穩定、溝通互動與生活自理能力培養，讓學生能在安全、穩定且被理解的環境中安心學習。

廣告 廣告

特教助理員的價值不僅在於協助學生學習，更在於陪伴孩子建立自信、學習社交技巧、面對挑戰時不孤單，藉由長期的陪伴與支持，讓助理員成為學生最可靠的夥伴，也幫助教師減輕教學負擔，提升整體課堂效能與班級經營品質。

花蓮縣政府持續完善特教助理員制度，透過專業培訓與明確的人力分工，讓助理員能依學生需求提供穩定且精準的支持，許多助理員長期陪伴學生適應校園生活，從課堂到生活點滴，都是孩子安心成長的支持力量，充分展現他們在特殊教育中的關鍵價值。

縣長徐榛蔚表示，縣府高度重視特殊教育資源投入，特教助理員制度對於完善學生學習支持、推動融合教育及營造友善校園文化具有不可替代的功能，未來將持續精進助理員聘用與專業培訓機制，以提升服務品質與支持效能，期盼更多具熱忱與關懷精神的夥伴加入助理員行列，攜手打造尊重差異、接納多元的學習環境，讓每位特殊教育學生都能在更完善的教育環境中安心就學、穩定成長。