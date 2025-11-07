花蓮縱谷客韻季來了！ 米麵雙饗幸福宴、步步花開健走登場

花蓮縱谷客韻季，十一月份還有兩場精彩活動。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府客家事務處將於11月推出兩場「2025花蓮縱谷客韻季」系列活動，結合在地文化、美食與自然景觀，邀請全國民眾深入體驗花蓮客庄的多元魅力。

首先登場的是11月11日（二）於玉里鎮鎮民廣場舉辦的「米麵雙饗幸福宴」。活動以玉里聞名的優質農產「玉里米」與「玉里麵」為主題，呈現客家米食文化與地方特色美食。現場將有金曲歌手黃子軒、湯姆與哈克等精彩表演，以及熱鬧的美食市集與馬戲特技，讓民眾在立冬時節，透過味覺感受客庄的溫暖與豐饒。

活動邀請湯姆與哈克等歌手現場演出。（圖：花蓮縣政府提供）

緊接在後的是11月15日（六）下午於鯉魚潭潭北舉辦的「步步花開洄瀾go」健走活動。路線環繞鯉魚潭北岸，沿途湖光山色，秋意盎然，適合親子同遊。活動現場安排客家歌手演唱、歡樂泡泡秀，並設有客家特色市集。完成健走任務者還可參加摸彩，有機會獲得豐富好禮，讓大家在運動之餘，也能感受客家文化的活力與熱情。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有豐富的客家文化與壯麗的自然景觀，縣府希望透過「縱谷客韻季」系列活動，推動客庄觀光與在地產業，讓民眾以輕鬆的方式認識客家文化，促進永續旅遊與地方共榮。

內容涵蓋客家大戲、市集、祭典及美食節等。（圖：花蓮縣政府提供）

客家事務處處長潘乾鑑說明，「縱谷客韻季」自5月至11月於花蓮北、中、南客庄舉辦共6場活動，內容涵蓋客家大戲、市集、祭典及美食節等，展現客庄的創意與活力。11月的兩場活動分別以「米麵雙饗」與「步步花開」為主題，象徵土地與人情的連結，以及文化的延續與綻放，誠摯邀請大家前來共襄盛舉。

更多活動詳情，請至「縱谷客韻季」粉絲專頁查詢：https://pse.is/7h4xb4。（梁國榮報導）