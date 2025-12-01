花蓮縱谷客韻季圓滿落幕 鳳林「敬天惜地」慶豐收

2025年「縱谷客韻季」最終場「敬天惜地慶豐收」，在鳳林鎮鎮民廣場熱鬧舉。（圖：花蓮縣政府提供）

2025年「縱谷客韻季」最終場「敬天惜地慶豐收」，11月29日在鳳林鎮鎮民廣場熱鬧舉行。活動以客家傳統祭儀為核心，展現歲末感恩豐收、祈福來年的文化內涵，吸引眾多鄉親遊客參與，現場充滿節慶溫馨氣氛。

縣長徐榛蔚表示，客家是花蓮多元文化的重要部分，縣府持續推動客家語言、藝術與生活的保存創新，讓客家文化成為地方發展動力。客家事務處處長潘乾鑑指出，今年系列活動自5月啟動，於全縣客庄舉辦6場，結合藝文展演、祭典、市集等，成功讓文化走入生活，並帶動觀光與產業。

潘乾鑑（左）指出，系列活動自5月啟動，於全縣客庄舉辦6場活動。（圖：花蓮縣政府提供）

本場活動由鳳林在地社團、學校、客屬會及客家文化協會帶來創意進場，表演融入客家元素與地方故事。舞臺上由身聲劇場《希望之翼》、舞動人生舞蹈團、後山劇坊等團隊接力演出，透過戲劇、音樂與舞蹈，展現客家文化的當代活力，獲得熱烈迴響。

現場同時設有市集，展售客家美食與農特產，讓民眾體驗客庄生活滋味。最後的摸彩與頒獎將氣氛推向高潮，許多家庭扶老攜幼同樂，民眾反映此活動已成為花蓮年度文化盛事。

「縱谷客韻季」在鄉親支持下圓滿結束。縣府未來將持續辦理客家文化活動與人才培育，從語言、祭儀到產業，深化客庄底蘊，並結合觀光資源，讓「客家之美」成為縱谷動人風景，使花蓮成為認識客家的重要窗口。（梁國榮報導）