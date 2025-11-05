花蓮縱谷客韻季 米麵雙饗幸福宴 邀請鄉親共享幸福好滋味

花蓮縣政府主辦的「2025花蓮縱谷客韻季系列活動-米麵雙饗幸福宴」，即將於11月11日（星期二）在花蓮縣玉里鎮鎮民廣場盛大登場（見圖）。本次活動有精彩表演節目，並結合熱鬧美食市集與馬戲特技表演，邀請鄉親們在立冬之初溫暖相聚，共同品嘗縱谷優質玉里米與玉里麵的幸福滋味。

花蓮擁有豐富多元的客家文化與自然景觀，是推動慢城旅遊與農產品牌的重要據點，縣府長期致力於推廣客庄觀光及在地特產，希望透過「縱谷客韻季系列活動」，讓更多民眾體驗花蓮客家的熱情與文化底蘊，本次「米麵雙饗幸福宴」特別以玉里米、玉里麵為主題，呈現玉里地區農產加工與客家米食的文化特色，藉由美食饗宴推廣在地產業，帶動地方經濟與觀光發展。

客家事務處處長潘乾鑑表示，玉里鎮位於花蓮縱谷中心地帶，擁有得天獨厚的氣候與水質，孕育出品質優良的「玉里米」，玉里稻米以米粒飽滿、香氣濃郁、口感Q彈聞名，屢屢在全國稻米競賽中獲得佳績，並遠銷海外，享譽國際。而「玉里麵」相傳源於日治時期，手工製麵久煮不爛，口感彈牙滑順，搭配濃郁入味的大骨高湯，佐以油蔥、蔥花、韭菜、芹菜末和豆芽菜等，有著「臺式的日本拉麵」之別稱，深受老饕喜愛，是玉里地方的經典美食代表。此次活動以「米麵雙饗」為題，象徵土地與人情的連結，邀請大家在米香與麵香之中，共嚐幸福滋味。

「2025花蓮縱谷客韻季系列活動」自五月至十一月，共舉辦6場精彩活動，分別於花蓮北、中、南客庄輪番登場，包含客家大戲、客家市集、祭孔釋奠典禮、玉里米麵節、健走活動及收冬戲等，活動結合地方文化、產業特色及社區能量，不僅展現客庄的創意與活力，更吸引遊客深入體驗花蓮客家的人文風情，促進地方觀光發展，帶動經濟效益。

「2025花蓮縱谷客韻季系列活動-米麵雙饗幸福宴」活動將邀請金曲歌手黃子軒、湯姆與哈克等精彩陣容演出，並結合熱鬧美食市集與馬戲特技表演，邀請全國鄉親一同來花蓮玉里共享幸福饗宴。更多活動資訊，請至「花蓮縱谷客韻季」粉絲專頁查詢： https://pse.is/7h4xb4