花蓮總預算卡關 殃及營養午餐

花蓮縣政府致力推動食農教育，讓國中小學生營養午餐吃在地有機米，除了確保飲食安全，也藉此支持投入有機農業的農友，不過，花蓮明年總預算因未增列光復洪災經費，府會陷入僵局使預算無法審議，有機米營養午餐將受到影響，縣府希望各界支持，盡快讓預算完成審查，家長也向府會喊話妥善溝通，保障學童健康權益。

花蓮是全台有機米最大產區，種植面積占全國36％，縣府農業處長陳淑雯表示，縣府過去在中央經費挹注下，推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，透過補助協助各校在營養午餐中導入在地生產的有機米，提升學生飲食安全也支持花蓮有機農業。

陳淑雯指出，校園午餐有機米的穩定需求是農友最重要、可靠的銷售通路之一，中央補助今年度雖取消，縣府仍以地方預算支應，確保2萬多名師生健康權益，但明年預算目前仍待議會審議，計畫恐無法持續推動。

她強調，明年預算未能完成審查，將影響校園有機米供應與相關作業，一旦補助終止，學校被迫改用一般白米，會衝擊培力多年的有機食農教育，農民有機耕作意願也會因收益減少而下降，影響層面遠超過一餐午餐的供應，盼各界支持。

游姓家長認為，食農教育近年是花蓮國中小學教育的重要政策，孩子可以經由舌尖認識這塊土地、食物來源及環境議題等，不樂見府會因光復重建經費爭論導致福利政策停擺，盼雙方能顧及其他鄉鎮市民眾權益、妥善溝通。

1名國小校長表示，國人食用米食比例下降，對食米的市場影響很大，學校午餐更應該積極推廣米食，希望府會能先撇下預算爭論，讓學生可以持續吃到有機米，相信對糧食安全能發揮一定作用，也可以穩定農民種植水稻的信心。