花蓮總預算卡關！營養午餐「有機米」補助恐中斷

花蓮縣政府近年積極推廣食農教育，補助經費讓國中小學校在營養午餐中吃的到在地有機米，由於115年度總預算仍待議會審議，計畫啟動時程恐被迫調整；圖為縣府抽樣有機米畫面。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府近年積極推廣食農教育，補助經費讓國中小學校在營養午餐中吃的到在地有機米，確保飲食安全，也藉此支持投入有機農業的農友，由於花蓮115年度總預算仍待議會審議，農業處憂心政策恐因計畫啟動時程被迫調整，衝擊多年累積的產業基礎，盼各界共同支持，讓政策順利推行。

花蓮縣115年度總預算案因縣府未依議會要求重編，定期會及10日臨時會程序會兩度未排審，總預算卡關，11日臨時會首日引爆兩派議員激烈論戰，也引起各界關注，擔心影響各局處明年度政策推動的期程。

縣府農業處長陳淑雯表示，花蓮是全台有機米最大產區，種植面積占全國36％，縣府過去在中央經費挹注下，推動「國中小學深耕在地有機產業計畫」，協助各校在營養午餐中導入在地生產的有機米，提升學生飲食安全，也支持花蓮作為全國有機農業重鎮的地位。

她指出，校園午餐的穩定需求，是有機農民最重要且可靠的銷售通路之一，中央補助今年度突然取消後，縣府避免政策中斷改以地方預算接手支應，但明年度縣預算目前仍待議會審議，後續計畫推動恐受審議時程影響。

陳淑雯坦言，有機米能有效降低農藥殘留風險，提升學生營養午餐品質，同時也是推動地產地銷與深化食農教育的重要一環，一旦補助中止，學校將被迫改用一般白米，恐使多年培力的校園有機食農教育受到影響，農民也會因面臨收益大幅減少、耕作意願下降等風險，被迫回到慣行農法，影響環境與累積多年的產業基礎。

陳淑雯表示，「國中小學深耕在地有機產業計畫」為縣府重要政策之一，所需經費須依年度預算程序審議才能動支，若明年度預算未能順利完成審查，計畫啟動時程勢必被迫延後，校園有機米供應與相關作業也將受到影響，影響層面將遠超過一餐午餐的供應，盼望各界共同支持，讓這項守護學童、照顧農民、促進永續的政策能持續推行。

