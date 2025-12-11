花蓮總預算卡關 縣府反駁「拒編災害經費」：指控不實
花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會要求重編，增列洪災重建等經費，定期會及昨臨時會程序會兩度未排審，總預算卡關。花蓮縣政府也發出聲明，針對有關「拒絕編列光復災害經費」相關說法，這是不實指控且與事實不符，盼議會回歸法治，共同依法律審議預算。
花蓮縣政府說明，議會所提出的「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等要求，無論名稱為何，皆無法律依據。依主計總處93年解釋函意旨，恐已違反《地方制度法》第40條規定。預算編製及審議程序均有明確法定流程，盼議會回歸法治，共同依法律審議預算。
縣府重申，依《預算法》規定，地方政府面對災害本就可以調整經費及災害準備金因應緊急狀況；後續重建經費，依法定程序提出追加減預算。因此，外界指稱縣府「不編、不願編」災害預算，與事實不符。
此外，縣府每年均依法編列災害準備金，以因應各鄉鎮重大災害；依《地方制度法》及相關規定，在總預算尚未審議通過前，災害準備金與預備金均不得動支。過去各鄉鎮遭遇颱風、地震等災情，均在第一時間仰賴縣府災準金救急，倘若預算持續卡關，將直接影響鄉親權益與公共安全。
截至今（114）年度，災準金已動支9億945萬餘元，其中近7億元用於光復馬太鞍災害，包括：光復鄉等三鄉鎮清淤2億2983萬元、慰助金1億204萬元、農田災害救助4500萬元、光復鄉排水溝清淤3800萬元、災民臨時安置3257萬元。其他災害動支亦包含丹娜絲颱風4540萬元、0403災民安置3540萬元、壽豐及其他鄉鎮康芮清淤3257萬元、各便道搶險1億1290萬元。
花蓮縣政府再次強調，預算籌編有法律明文，災後重建工作更仰賴中央與地方共同分工配合，縣府從未「拒絕編列重建經費」。外界若以不實訊息混淆視聽，不僅無助於災區復原，更恐影響鄉親福祉。縣府呼籲議會回歸法律程序，儘速完成115年度總預算審議，以免延誤災後重建進度，影響受災鄉親權益。
其他人也在看
花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。民視 ・ 1 天前 ・ 1
爆非洲豬瘟！菲律賓宣布暫停台灣、西班牙豬肉進口
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導菲律賓農業部近日宣布，因西班牙與台灣爆發非洲豬瘟疫情，該國已暫時禁止自兩地進口生豬及豬肉相關製品，包括豬皮與用...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
北市抽檢火鍋料！雅香、辛殿花生粉含黃麴毒素 青江菜農藥超標
北市衛生局執行火鍋料專案抽驗，結果揭露六家知名火鍋店食材不合格，其中雅香自助火鍋城及辛殿麻辣鍋的花生粉被檢出含有黃麴毒素，青江菜與香菜則檢出農藥殘留超標。衛生局表示，此次抽驗共六十件產品，不合格率達百分之十，已要求相關業者立即下架問題產品。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北鳳梨酥名店藏「煤炭精靈」？ 業者退費：查來源
台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
賴清德柯建銘關係回不去了？ 吳思瑤：近距離觀察無異樣｜#鏡新聞
綠營在8月經歷換總召風波，最後雖然是以柯建銘續任立院黨團總召而暫告一段落，但根據鏡週刊報導，總統賴清德跟總召柯建銘的關係「回不去了」，不過綠營立委吳思瑤否認，說她從旁觀察，兩人互動並沒有異樣，另一方面，立院三讀通過財劃法，行政院卻打算不執行，引來藍營立委砲轟，行政院長卓榮泰則表示，只要立法院好好審議中央政府總預算、軍購特別預算，行政院無所不能談。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
桃園抽驗284件冬令食品 楊梅1連鎖火鍋店豆腐遭檢出苯甲酸
桃園市政府衛生局為保障民眾食用安全，近期抽驗市售湯圓、火鍋料及各類冬令食品。抽驗範圍涵蓋轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及食品製造業等場所，共計抽驗284件食品，其中楊梅某家連鎖火鍋店的1件板豆腐檢驗結果不符規定，並已依法處辦。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
遭爆「挪用進修經費」 環管署長：政風查無不法.廠商自付
台北市 / 綜合報導 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，環境管理署長顏旭明正在歐洲考察，今(10)日民眾黨立委黃國昌在質詢時，質疑考察經費來源有問題，他指出環管署挪用派員出國進修的經費，讓署長帶廠商一起出國，而且其中一間廠商還在署長任內得標高達2900多萬元。面對指控，顏旭明澄清，經費都是經過審核的，政風單位也查無不法，廠商一起出國是因有資料需要蒐集，他們的出國經費都是自己負擔。行政院政委季連成，馬太鞍溪堰塞湖溢流期間擔任總協調官，在他身旁的是環管署署長顏旭明，也長時間駐守花蓮光復，但其實他在抵達花蓮之前，還去了這，在工廠仔細視察，顏旭明9月赴歐考察的狀況，行程從20日開始，沒想到23日台灣就發生馬太鞍溪溢流事故，如今這場考察遭民眾黨立委黃國昌質疑，審計部審計長陳瑞敏VS.立委(眾)黃國昌說：「假的派員出國計畫編預算，沒有派公務員出國啊，錢拿來(做)什麼，挪用。」。黃國昌指出環管署造假，顏旭明9月赴歐考察，出訪人員除了環管署人員外，還有兩間廠商，進一步調查發現，這筆考察經費是來自派員出國計畫預算，他認為環管署不僅沒有派員出國進修，還挪用經費，成為署長帶廠商出國的費用，不僅如此其中一間隨行廠商，還在顏旭明任內得標高達2942萬元。其實針對這次考察，國民黨在10月初就曾開記者會批評，面對在野黨連環指控，顏旭明親上火線，環境管理署署長顏旭明說：「經費使用都會經過，我們會計審計單位的審核嘛，這件事情也有請政風來調查並查無不法，必要時(廠商)陪同我們一起出國，這陪同的經費是他們自己出。」他也澄清不只廠商自行負擔經費，原本考察時間安排到9月27日，但在溢流發生後就緊急安排回國，26日凌晨抵台下午就到光復勘災，顏旭明一一回應在野質疑，就是要證明自身清白，審計長陳瑞敏也承諾會徹查此案，釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查
政治中心／林靜、董子誠、SNG 台北報導總統賴清德今（10號）出席「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，致詞提到當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家展開複合式威脅攻擊，而受訪時特別針對藍白再度在立法院封殺1.25兆國防特別預算，總統喊話在野，盼特別條例進委員會審查，希望面對外來威脅，應該團結一致對外。12月13世界人權日，總統賴清德和立法院長韓國瑜合體，參加民主基金會舉辦"亞洲民主人權獎"頒獎典禮，致詞再提民主是台灣堅守價值。總統賴清德：「全球民主倒退地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家，複合式威脅以及攻擊，守護民主與自由，是各國刻不容緩行動。」重申捍衛民主需要強大決心，但中國近來對日韓及台海周邊，進行各式軍事騷擾，賴總統除了表達嚴正譴責中國的暴力脅迫，更強調，提升我國國防力量是當前重要任務，但前一天藍白在立法院，再度封殺1.25兆國防特別預算，賴總統語重心長，盼在野黨別一再擋預算、朝野應共同支持保護國家的預算。國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）總統賴清德：「對內競爭難免，但對於外來的威脅，我們應該要團結一致對外，在野黨或是立法院都應該，理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會，就把它封殺掉，禮拜二的程序委員會，已經是第二次封殺，我們希望進入委員會審查，要刪減要調整的地方，我們也根據民意，大家來進行審查的工作。」國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）面對中國威脅，印太地區各國也都紛紛強化國防力量，進行區域合作，而日前日本發生規模7.5強震，總統也表達對日方的慰問關心。總統賴清德：「我要代表全國人民，對於日本日前發生的地震，表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續的救援救災工作，都能夠一切順利，我也看到我們，我國民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館當中表達穩定的態度，我認為我們的表現也非常好。」無論是面對天災或中共的威懾恫嚇，日台都在同個民主陣線、攜手合作。原文出處：國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」民視影音 ・ 17 小時前 ・ 3
北市抽驗火鍋料 鍋爸、辛殿上榜
天氣轉涼，許多民眾至火鍋店大快朵頤，台北市衛生局9日公布最新火鍋料抽驗結果，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等地，共計抽驗60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，不合格率10％，包括知名店家鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，衛生局已令販售地點業者立即下架不符規定產品。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規
（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）為防範非洲豬瘟，高雄市政府近日啟動聯合稽查，大型電商、社群團購平台查察共2927件豬肉相關產品，另食品工廠、餐飲業、市場攤商等稽查共2648家，均符合規定。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 16 小時前 ・ 25
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 2
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 250
南韓電子入境卡「台灣歸中國」！陳慕義怒嗆1句不忍了 台網暴動嗨翻
南韓自今年2月推行電子入境卡以來，系統裡一直把台灣標示為「中國（台灣）」，讓台灣政府相當不滿。對此資深男星陳慕義10日稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 218
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 3
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 26
阿信拍〈恆星不忘〉MV手很忙被虧「介紹護手霜」 本尊笑曝真實原因
F3與周杰倫、阿信首推出新歌〈恆星不忘〉，在MV中前半段講述5人這些年來帶給觀眾的經典作品，最後畫面5人合體，搭配著歌曲，雙手不斷擺動，相較於其他4人，阿信的動作更被網友揶揄「好油好尬」、「他們的手是一定要動嗎」、「陳信宏到底在旁邊忙什麼看不懂」、「為什麼阿信可...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 7