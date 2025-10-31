花蓮總預算未送議會 年底再審
花蓮縣政府明年度總預算歲出、歲入均編列401億1200萬元，但議會認為《財劃法》修正後統籌分配款增加，但縣府編列的內容並不齊全，要求縣府補正資料再送。不過花縣議會昨日舉行一讀會，仍未見縣府將預算案送入議會，已確定本會期無法審總預算。議會強調並非退回縣政總預算，將於12月舉行臨時會時再審。
這次花縣議會大會會期，縣府共送27個提案，其中「115年度花蓮縣總預算案暨附屬單位預算」確定無法進入議會審議，所以只有26案列入議程審議。
議長張峻表示，中央核定給花蓮縣明年度的統籌分配款高達218億9437萬元，比去年增加148億多元，財源明顯成長，這是花蓮發展的重要契機，縣議會要求重編，增加各鄉鎮市財源以縮小城鄉差距，並增列堰塞湖災後重建及防災工程的經費、提出具體重建規畫，讓每筆預算都能因應災後復原的真正需求。
張峻說，總預算案未能審議，但縣府其他常態性經費仍可使用，請縣府重編好送入議會，等12月初議會臨時會議再審。
議會祕書長陳德會說明，縣府預算案中統籌分配稅款增加148億，還另有計畫型補助款、一般型補助款，如何編列與科目都請花縣府說明，讓議會能更加清楚，而並非「退回總預算」。
縣府代理祕書長饒忠表示，縣府會研究，但議會也沒有指名要縣府修正哪些內容。其中光復洪災重建編列預算屬中央權責，縣府只能放在經常科目裡面去做討論，但仍會持續與議會保持溝通，縣府內部也會討論。
