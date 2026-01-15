花蓮總預算案持續卡關？ 張峻說明了 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對花蓮縣議會國民黨團今（15）日聲明，花蓮總預算案僵局未解，花蓮縣議長張峻提出說明，指出程序委員會依法行使職權，並無任何違法或擴權情事，依《地方制度法》及議事規則，程序委員會本就負有議案排程與程序把關責任。

張峻指出，在0403地震、後續風災，以及光復、鳳林、萬榮等地重大災損發生後，要求縣府就115年度總預算是否充分反映災後重建需求與地方財政結構問題，提出說明與調整，是議會應盡的監督責任，而非所謂「卡關」。

再者，張峻直言，中央補助不能取代縣政責任，更不能成為拒絕檢討預算的理由，中央災後專案補助，屬於特定用途、分年執行之經費，並非縣府年度總預算。

張峻再次強調，花蓮縣政府本就應將災後重建、基礎建設、社福與鄉鎮市財源結構，系統性納入年度預算整體規劃，而不是以「已有中央補助」作為不編列、不調整、不說明的藉口。

「真正傷害民主的，不是要求說清楚，而是拒絕讓問題被看見。」張峻表示，議會監督不是橡皮圖章。在重大災後、財政結構明顯失衡的情況下，倉促通過一份未經充分檢討的總預算，才是真正對縣民不負責任。

張峻也說，議會立場始終一致，補齊、說明、再審議，從未否定審查，也未阻止討論。議會要求的只有一件事，讓預算「對得起現實」，讓重建「看得到未來」，讓議會監督「有實質意義」。

張峻強調，監督不是政治操作，為民把關也不該被抹黑。花蓮需要的不是對立，而是誠實面對問題、負責任地把事情做好。

照片來源：張峻辦公室

