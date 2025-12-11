花蓮總預算案未列重建經費 議員當災民面激烈爭執

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮縣議會今天召開臨時會，逾500名光復災民到議場旁聽。因未列災區重建經費惹議的總預算案未排入議程，藍營議員提緊急動議要求總預算案直接進大會審議，議員為此激烈爭執。

臨時會一讀會今天上午開會，國民黨籍議員李正文首先發言，提緊急動議將花蓮縣明年度預算送進大會審議，讓議員執行審查權，實際幫助災民。

議長張峻詢問台下有無附議，接著要求議事組人員唱名附議者，並說「這些就是同意不編列光復預算的議員」，台下一陣鼓譟，幾位國民黨議員大喊「沒有說不編列、議長權力沒有這麼大」。

主席台上的張峻回嗆，「花蓮今天會這麼落魄，就是因為你們這些議員，希望鄉親看在眼裡，我們國民黨就是因為這樣沉淪」。

因支持與反對派議員互罵，張峻先宣布休息10分鐘，還衝下台與國民黨議會團書記長吳建志對罵，議場內兩派議員持續爭執，2樓旁聽席的鄉親，對台下比起倒讚。

張峻在休息時間結束後回到議場，表示議員情緒沸騰不適合開會，縣府22項提案交付小組審議，詢問在場議員沒有異議，隨即完成一讀，敲槌宣布散會。

國民黨花蓮縣議會黨團表示，中央編列新台幣300億元特別預算，扣除重大交通建設以及工程相關預算，還有30億的彈性預算，可供災區基層使用，認為已能滿足災後需求，不需要縣府重複編列預算。

光復在地無黨籍議員蔡依靜表示，重建經費不該用追加減，而是應調整預算編列，規劃明年汛期前的準備工作。無黨籍議員楊華美、民進黨議員胡仁順及張美慧也說，程序會做成決議，縣府就該按決議修改總預算案再送程序會。

花蓮光復鄉逾500名災民今天先到花蓮縣議會、花蓮縣府集結陳情，表達年度總預算編列重建科目、成立災後重建委員會等5大訴求。（編輯：李淑華）1141211