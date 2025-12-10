花蓮總預算重編與否陷僵局 楊華美列時間序諷縣府會通靈
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
花蓮縣議會今（10）日召開臨時會，花蓮縣府未按縣議會要求重編並增加光復洪災預算，最終總預算也未排入程序會議程。對此，花蓮縣議員楊華美指出，這幾天花蓮縣總預算新聞很多，甚至不少民眾在詢問明年總預算到底在僵持甚麼；她呼籲，花蓮縣府必須編列災後重建相關預算，不要再上推中央、下推公所，罔顧作為一個地方政府的責任。
「結論先說，花蓮縣政府倒果為因，自始至終就拒編光復預算。」楊華美指出，這幾天花蓮縣總預算的新聞很多，不少民眾在問「明年總預算到底僵持什麼」？她指出，議會要求縣府把光復災區的預算編入115年縣府預算，花蓮縣府卻回應縣預算不用編列馬太鞍重建經費，因為中央已經有預算了，「聽起來煞有其事，回頭看才知道，縣府根本沒把光復災區放進眼裡」。
楊華美以時間軸讓大家一目瞭然，花蓮縣府率先於10月14日將明年度總預算送進議會，但那時馬太鞍洪災才第3週，災民生活還沒恢復，結果，整本預算完全沒有災後重建相關經費。
再者，10月22日花蓮縣議會主動發函要求補充，且不是叫花蓮縣府重編、不是打掉重來，就是把災後急需的經費補進來。而後，到10月27日花蓮縣議會舉辦程序委員會，花蓮縣府卻沒有送出任何修正；直至10月30日花蓮縣議會再提醒花蓮縣府，而縣府依舊無動於衷。
「此時中央還在討論要不要訂特別條例，『錢怎麼來、能補哪些』都還沒定案。」楊華美嘲諷，請問縣府那時候是會通靈嗎？怎麼能用中央特別預算當藉口，來推卸責任？
楊華美再舉，10月31日特別條例立法院三讀，11月11日賴清德總統公告特別條例，再到12月2日馬太鞍特別預算才真正拍板通過。她說，結果縣府現在倒果為因，說因為中央有補助，所以他們才沒編縣預算，不要睜眼說瞎話。
「退一萬步說，就算中央有補助，縣府該做的責任能逃嗎？」楊華美提及，花蓮縣府12月2日新聞稿講得很清處，原特別預算案「只有約6％」真正補助到災民，其他多是硬體、大型工程；地方還有很多地方要補、要救、要幫忙，這時候花蓮縣府的角色就是補中央之不及、照顧真正需要的人。
楊華美重申，花蓮縣府必須編列災後重建相關預算，不要再上推中央、下推公所，罔顧作為一個地方政府的責任！光復不能再等，花蓮也不能再等。
照片來源：楊華美臉書
爭取3500萬推「AI族語對話系統」 陳瑩：科技助力母語文化復興
