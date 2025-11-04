花蓮總預算難產 議會遭控奪審查權

花蓮縣議會4日舉行定期大會，國民黨花蓮縣議員韓林梅（前右）不滿遲未收到縣府明年總預算書，除要求縣府主計處說明清楚，也向議事主席、副議長徐雪玉（前左）表達抗議。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府明年總預算因縣議會程序委員會要求縣府納入光復鄉洪災重建，並補正資料再送進議會審議，導致定期會開跑但議員卻遲未收到預算書。國民黨議員韓林梅批評程序委員會無權決定是否把總預算案納入審議，事後也未主動告知非委員會議員，認為審查權利被抹滅，形同變相被霸凌。程序會成員、民進黨議員胡仁順反駁，總預算未進到程序會，且下月臨時會還能審查。

議會昨舉行定期大會，韓林梅詢問縣府主計處，為何議會未收到明年總預算，主計處長楊姿宜回覆在10月14日送到議會，遭韓大罵「鬼扯」並要求說清楚。

廣告 廣告

議會議事組主任潭進成指出，議會10月22日、30日皆曾發文請縣府修正明年總預算部分內容，縣府上月27日送27件提案至議會程序委員會，除了總預算案未經程序委員會同意送議會大會，須待縣府修正提案送到大會再續審，其餘26案在會中逐條審議且經委員同意。

韓林梅憤而離席表示，程序委員會只是負責審查送進議會的法案和預算，無權決定是否能把總預算納入審議，事後也沒有告知非委員會的議員，以致審查權利遭抹滅。胡仁順強調，上月27日程序委員會也未審議總預算，各小組召集人包括藍綠、民眾黨、無黨議員都沒有意見，顯然大家都很重視洪災沒有被編入相關預算，盼縣府盡快調整。