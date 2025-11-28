花蓮美崙垃圾場又燒 四個月內第4次
鏡頭回到台灣，祝融之災，也發生在花蓮市垃圾掩埋場，四個月內、四度傳出火警，現場堆置八萬噸垃圾，在東北季風影響下，短時間起火、面積超過五百平方公尺，延燒超過15個小時，所幸、今天上午撲滅。
駭人的火勢，不斷延燒，這已經是花蓮市垃圾掩埋場，四個月內發生的第四次火警。由於東北季風強勁，短時間內就延燒超過五百公頃，消防人員趕忙灌救，並協調水庫車支援。花蓮縣消防局第一大隊大隊長 林武正：「我們協調了市公所，請他們派遣怪手 以及協力廠商，推土機等廠商協助 ，將垃圾做區隔，我們劃分出一個防火巷，盡可能把火災的延燒，控制在最小的範圍。」
花蓮市垃圾掩埋場11月27日再拉警報，不過早在8月起，就傳出沼氣外洩，9月時兩度引發自燃起火，10月間持續悶燒，同一個掩埋場一燒再燒。花蓮市清潔隊隊長 吳慶展：「當時是因為天氣很熱，所以沼氣的中心溫度拉高，所以就有著火的一個情形，那我們這次的情況比較不一樣，我們沼氣的溫度雖然也高，但是火勢 會造成這麼大的火勢，主要還是因為有東北季風的關係。」
風勢助長火勢，現場瀰漫惡臭，濃煙四竄，所幸在消防人員持續灌水降溫下，終於在28日上午撲滅，目前火調相關單位也正在了解起火原因。
