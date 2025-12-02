花蓮美崙溪嚴重砂石淤積 河床接近橋面引民眾擔憂

連接花蓮市中山路底與吉安鄉石壁的國福大橋，橋下就是縣管河川美崙溪的中上游，在0403地震後這裡的砂石淤積越來越嚴重，河床距離橋只剩一層樓高度，一旁消波塊也都被砂石淹沒。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，「美崙溪它其實貫穿了吉安、花蓮甚至到花蓮市區再出海，那這條溪如果沒有整治的話，萬一有水溢流，那我們很擔心光復的事件會不會在花蓮出現。」

花蓮市公所邀請包括縣府、縣議會等相關單位一同前往視察，憂心再不疏濬，河道一旁的高灘地上包括寵物運動公園、壘球場等設施會先遭殃。

花蓮市長魏嘉彥表示，「請縣政府能夠做一個疏濬的動作，高灘地的一個面積是非常廣的，但是目前現在高灘地上面也有很多設施，也希望說不要破壞道設施的部分來做一個疏濬。」

縣府建設處強調每年都有疏濬，但清淤量大時則是交由民政處以公共造產方式執行，現行美崙溪中上游的情況已納入評估。

花蓮縣政府建設處副處長張志豪說明，「那我們目前縣府的作法是要就國福橋下游，從主要深槽區的部分往下清淤，大概是600公尺，那清淤的土方我們會堆置在河道的左岸的部分來做護堤的動作。」

縣府強調，疏濬工程會先增加河道通水斷面，維持防汛排洪功能，其他縣管溪流也會一併納入檢討。

