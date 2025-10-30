花蓮義煮團昔遭刁難！議員怒皆「縣府訂便當」預算：近億

政治中心／徐詩詠報導

花蓮光復因堰塞湖溢流，除釀雙位數民眾死亡悲劇之外，多數人更面臨無家可歸的情況，災後不少善款、物資進駐。值得一提的是，當時曾有義煮團進到災區，但食材運送卻遭到刁難。如今，花蓮縣議員胡仁順貼出縣府28天的採購表，光是便當費用就高達9166萬7040元，消息曝光後讓網友痛批真的太誇張。





花蓮義煮團昔日遭刁難！當地議員怒揭「縣府訂便當」預算：近億元

當時義煮團成員曾不滿表達食材運送刁難，更點出縣府打算自行採購便當。（圖／民視新聞資料照）





胡仁順指出，10/22決標的緊急採購便當經費，9/23-10/7共15天是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，當時自己覺得是合理的。不過，他進進一步列出自己收到的彙整表，點出：「但現在我看到的是截至10/20共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。」

花蓮義煮團昔日遭刁難！當地議員怒揭「縣府訂便當」預算：近億元

胡仁順公布花蓮縣府28天的便當採購金額，高達9100多萬元。（圖／翻攝胡仁順臉書）

胡仁順質疑：「以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」對此不少網友痛批「納稅人的錢，是這樣亂花的？」、「明細金流查起來做帳灌水養肥貓？、「九千萬？。真的有吃的那麼多嗎？誇張」、「果然問題在便當」、「難怪要把免費的義廚趕走」、「難怪不要志工」。

















