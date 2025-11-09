花蓮老翁北上奔喪走失 基警暖心協助返家

圖說：基隆市第二分局八斗子分駐所警員黃映儒、楊子賢、胡品宏。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第二分局八斗子分駐所11月8日清晨接獲報案，稱新豐街路段疑有迷途長者徘徊街頭。

警方楊子賢、黃映儒、胡品宏3名員警立即趕赴現場，發現一名江姓老翁獨坐公車亭內，神情茫然、神色疲憊。員警上前關心時，江翁僅表示自己住在花蓮，卻說不清為何會出現在基隆，疑似因年邁失憶而迷途。

員警隨即協助查證身分並聯繫家屬，甫得知江翁日前隨家人北上參加喪禮，暫住親友家中，卻在清晨外出時迷路。警方隨即依據家屬提供地址，親自護送江翁返家。江翁家屬見父親平安無事，感激之情溢於言表，頻頻向員警致謝。

基隆市警察局第二分局長童寶賢呼籲，家中如有長者外出遠行，務必隨身攜帶聯絡資訊或穿戴定位設備，避免走失憾事發生，亦請民眾若發現疑似迷途長者，請立即通報警方，共同守護長者安全。