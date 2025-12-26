花蓮老街改善溼滑 經費估200萬

花蓮市大禹街、公正街商圈區因地磚鋪面止滑效果不足，雨天頻傳機車打滑事故，引發地方關切，花蓮市公所表示，將配合明年度當地老街規畫案，大禹街會施作具海洋意象的高止滑塗料，公正街則修補原有彩虹步道圖，初估經費約200萬元，期望改善雨天溼滑問題，也能讓市容更清新。

位於花蓮市區中心的大禹街、公正街區域商圈，是百年老街商圈的一部分，也是許多市民、遊客購物與品嘗美食的首選，不過最近雨季，大禹街地上溼滑，容易發生機車打滑、騎士受傷的情形。

花蓮市民代表會主席楊哲灃26日邀市公所建設課長徐國城會勘，楊哲灃指出，由於當地屬商圈，施工時間應避開店家營業時段。他也期待未來將大禹街重塑為年輕、有活力的街道，帶動商圈復甦。

徐國城表示，市公所重現東部客家移民歷史故事，市長魏嘉彥指示公所團隊向客家委員會爭取經費，針對大禹街規畫「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規畫案」，當地里長吳明崇也認為有助於為地方帶來全新風貌，希望能先從最迫切的行車安全著手，後續再逐步推動街景意象與整體發展。

徐國城表示，大禹街與公正街長期都有民眾反映雨天道路溼滑問題，大禹街路段約180公尺長，規畫繪製具海洋意象的高止滑塗料；公正街路段長約70公尺，3年前已先繪製彩虹步道，採止滑係數70BPN以上材料，止滑效果良好，2條道路止滑工程費用估算約200萬元，將籌編或向縣府爭取，期望全面改善雨天溼滑問題。