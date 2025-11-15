花蓮老饕才知道的泰式燒烤！用香茅檸檬葉醃漬超入味！還有鮮嫩鱸魚一夜乾，東大門夜市續攤就選這家

花蓮｜米噹泰式燒烤

在家靠父母，出外靠朋友，這次到花蓮員工旅遊晚餐原本是吃飯店火鍋，宅男看到我們前往花蓮揪我們去吃好料的，選擇方便好停車的「米噹泰式燒烤」，這家位於花蓮市重慶路上的老字號燒烤店，開業已超過十年，是許多花蓮人下班後，放鬆心情的聚會地，能吃到香氣四溢的泰式烤肉、皮脆肉嫩的烤雞翅、鮮甜彈牙的烤魷魚，還有獨具風味的一夜乾，搭配冰涼啤酒或泰式奶茶，這樣的夜晚讓人沉醉在餐點裡。

花蓮｜米噹泰式燒烤

交通資訊

開車前往：

從花蓮火車站出發約10分鐘即可抵達，可沿中山路轉入重慶路，對面有店家免費停車格，開車也相當方便。

廣告 廣告

步行／騎車：

米噹距離花蓮東大門夜市約10分鐘腳程，是許多旅人夜市結束後「續攤」的首選地點，從花蓮市中心步行或騎機車都非常方便。

大眾交通建議：

可搭乘花蓮客運301至「信義國小」下車，步行約3分鐘即可抵達。

花蓮｜米噹泰式燒烤

如果是開車前往，可以直接停在對面停車場，不用擔心停車問題相當方便。

花蓮｜米噹泰式燒烤

來到這裡是需要現場候位的，如果客滿尖峰時段，有可能加點要等90分鐘，因為大多的菜餚都需要現烤，所以等候時間會比較長一些，盡量一次點好。

花蓮｜米噹泰式燒烤

MENU

來到米噹泰式燒烤的菜單看似簡單，卻樣樣有靈魂，這裡沒有華麗擺盤，但每一道菜都有著「火候、香氣、酸辣平衡」的專業功夫。

花蓮｜米噹泰式燒烤

花蓮｜米噹泰式燒烤

半開放式的炭火烤爐，師傅手上不停翻動烤網，火光映照著夜色，香氣在空氣中流動，看起來特別好吃呀~

花蓮｜米噹泰式燒烤

夜裡最美的一刻，是當烤肉香混著碳火煙升起，整體用餐節奏不疾不徐，服務人員態度親切，送餐速度快且熱騰騰上桌，是那種隨性卻可靠的在地好店，碳烤類的食材都可以吃得到食物的原味，也特別香，真的烤功了得~

花蓮｜米噹泰式燒烤

烤魷魚160元

花蓮｜米噹泰式燒烤

新鮮現烤，外層焦香微脆，內裡仍保有彈性，最特別的是加上了洋蔥絲再淋上泰式辣醬，讓口感更加多層次，微辣鮮甜的滋味很不錯。

花蓮｜米噹泰式燒烤

泰式烤肉160元

花蓮｜米噹泰式燒烤

絕對是店內的必點招牌料理，一人吃一份都不為過，這烤肉真的令人一吃停不下來呀~

花蓮｜米噹泰式燒烤

薄切豬肉以特製香料醃漬後炭烤，鹹香中帶甜，香茅與檸檬葉香氣層次分明。

花蓮｜米噹泰式燒烤

肉質軟嫩，醃料融合魚露、蒜頭、香茅與檸檬葉香氣，烤後表面焦脆、香氣濃郁，吃的時候搭一片新鮮九層塔配自製酸辣沾醬，一口接一口停不下來。

花蓮｜米噹泰式燒烤

涼拌青木瓜160元

因為聽到老闆在泰國生活過也很愛泰式料理，所以點了這道經典的涼拌青朩瓜，這裡的調味比較水一些，加入花生增添香氣，保持著脆口的青木瓜絲，蠻去油解膩的一 道。

花蓮｜米噹泰式燒烤

烤雞翅160元

花蓮｜米噹泰式燒烤

經典不敗款，外皮焦脆，內裡多汁，一口咬下滿是炭香與雞翅原味的結合，也是宅男推薦必點的料理，

炭火燒烤的難度在於火候的精準控制，師傅需不斷翻動，確保雞皮烤至酥脆焦黃，同時鎖住雞肉內部的肉汁，達到外酥內嫩的完美境界。

花蓮｜米噹泰式燒烤

炒曼波魚300元

花蓮海味代表！曼波魚皮富含膠原蛋白，就像是果凍般的口感，曼波魚Q彈無骨，搭配香料與辣椒快炒，鹹香帶辣，非常下飯。

花蓮｜米噹泰式燒烤

一夜乾300元

花蓮｜米噹泰式燒烤

使用新鮮鱸魚風乾後再炭烤，一般大多都是使用鯖魚，米噹使用的是鱸魚，魚肉吃起來細嫩，油脂香濃、鹹香交織，是很棒下酒菜。

花蓮｜米噹泰式燒烤

炒粿條150元

花蓮｜米噹泰式燒烤

這道點的時候以為會是像泰國的炒帕泰，上桌時才發現這道是客家炒板條，中規中矩，宅男說炒泡麵比較好吃。

花蓮｜米噹泰式燒烤

烤黃雞魚(時價)

宅男太常到米噹報到，老闆招待了幾道特色料理，像這道就是新鮮的黃雞魚，簡單的炭烤之後更能吃得到魚肉的鮮嫩與原味，

新鮮現烤的海魚，將魚皮剝開後，肉質細嫩，炭火香氣與檸檬汁完美融合。

花蓮｜米噹泰式燒烤

米噹不是那種拍照系網美店，而是「吃氣氛＋吃真功夫」的地方，當晚點了烤雞翅、泰式烤肉與一夜乾搭配啤酒，三兩好友邊聊邊笑，那種自在氛圍讓人卸下整天疲憊，無論是烤雞翅的香脆、泰式烤肉的辛香、還是一夜乾的鹹香濃郁，每一道料理都讓人感受到炭火下的誠意，在花蓮的夜裡，如果你想找一間能喝、能吃、能放鬆的地方，那麼米噹，絕對是很不錯的深夜食堂。

花蓮｜米噹泰式燒烤

米噹泰式燒烤

地址： 970花蓮縣花蓮市重慶路221-2號

電話號碼：03-835 7031

營業時間：17:30–00:30(週二公休)

FB

文章來源：VIVIYU小世界