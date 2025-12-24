花蓮耶誕市集活動登場 警方提升維安層級 (圖)

其他人也在看
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 203
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 1 天前 ・ 574
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 399
影/王義川率「立院八家將」大鬧立院！謝寒冰狠酸：出來給人笑的
民進黨立委王義川在23日立法院程序委員會中，帶領八名綠委上台，這一行為引發了藍綠雙方的激烈口角。藍委羅智強質疑民進黨是否害怕發言，而媒體人謝寒冰則認為，綠營不應該只會指責在野黨不敢倒閣，自己完全有能力提出倒閣提案，但卻選擇不這麼做，總統賴清德也沒種辭職大家重選，只是在鬧笑話。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 59
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 48
政院提名游盈隆掌中選會 他酸打臉曹興誠
[NOWnews今日新聞]中選會6位委員11月3日任期屆滿，行政院昨日宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。不過，由於游盈隆曾批評大罷免是民主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 48
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 289
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 166
藍白不審預算又提「延會到明年1/31」！溫紳籲綠委「出這1招」！
論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了民視影音 ・ 1 天前 ・ 26
觀察／朝野惡鬥讓台灣國防淪犧牲品 國民黨「癱瘓賴政府策略」的盤算連外國官員都質疑
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿為因應中共武力威嚇，總統賴清德在上月底提出8年編列1.25兆國防特別預算，用來採購戰力裝備、打造台灣之盾，但預算案送至立院，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 94
高虹安2026連任對手？學者分析綠營「空降」參選：兩人的態度是關鍵
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導新竹市長高虹安涉詐領助理費，日前高院二審認定貪污部分無罪後，開始力拼2026市長連任。針對民進黨可能推派人選，銘傳大學...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
強調告發大法官無關政治立場 林國春：回歸司法釐清憲判爭議
高達7名大法官員額從當事人2024年10月卸任後，因立法院持續人事杯葛而自2024年11月起出缺，一年多來僅剩8席大法官在任至今。但憲法法庭仍於19日由現存其中5名大法官做出「114 年憲判字第 1 號」判決，宣告立法院早前通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，相關條文自公告日起失去...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
藍白4度封殺國防特別條例 王義川轟：真照中共的話做 實在誇張
藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。王義川發言時，多位民進黨立委一同上台高舉「譴責違法擋案，惡意破壞程序正義」等手板，擔任今日程委會主席的召委翁自由時報 ・ 1 天前 ・ 44
農退儲金提撥朝野有共識 藍綠上演"老農津貼加碼賽"
政治中心／綜合報導離明年選舉不到1年，各黨上演"加碼"競賽了嗎？這禮拜經濟委員會審查"農退儲金"，朝野立委就有共識讓政府提撥多一點，增加農民提繳的誘因；上周藍綠也喊出要提高老農津貼，國民黨的版本幾乎翻倍，民進黨也有提案，強調該給農民照顧，但不能漫天喊價。經濟委員會主席陳亭妃：「那本日議程處理完竣，謝謝大家。」攸關農民退休保障的"農退儲金條例"，在立法院經濟委員會審查，朝野聚焦"農民們參與意願不大"，希望政府增加誘因。立委（國）謝衣鳳：「給予農民的退休保障，是不是能夠把那個天花板，提高所得替代率，增加他們來繳納退休儲金的誘因。」立委（民）林俊憲：「照顧農民的各項津貼，確實應該要調整，尤其老農的退休，老農退休金過去分擔比例，是政府50%農民50%，應該提高到政府出六成，農民出四成。」現行制度是農民出多少、政府也出多少，各50%組個人退休帳戶。農民僅五成參與、青農更是兩成出頭。朝野共識"增加政府提繳比例，改成農民繳四成、政府六成"的利多。兩黨上周更爭相開記者會，綠營喊"老農津貼從8000元調漲到12000元、藍營更多，增加到15000元，讓人好奇，難道為了選舉朝特定族群砸錢？民進黨團喊，要把老農津貼提高。（圖／民視新聞）立委（國）許宇甄：「柴米油鹽各種物價指數，都是節節升高，唯獨只有老農津貼10年來沒調漲，不是只有國民黨提出，事實上民進黨也提出。」立委（民）邱議瑩：「老農津貼在2011年，提高到7000塊，也是由我跟陳明文委員提案，（10多年過去）應該要去做一些調整，也要對農民有更多更多照顧，但這個照顧不是漫天喊價，這樣的提案並不健康。」農業部長陳駿季：「農業部的版本已經送到行政院去，針對額度跟排富的條款，我們也做了調整，會把農業部的想法，跟委員的版本做些綜合性評估。」農業部的老農津貼調整版本也送交行政院，會與朝野立委綜合討論。（圖／民視新聞）選舉對政治人物來說就是場大考，各陣營爭出最有感的作品給民眾打成績。（民視新聞綜合報導）原文出處：農退儲金朝野有共識 互別苗頭！藍綠上演老農津貼加碼賽 更多民視新聞報導為精進實驗動物科研倫理.福利 農業部十年積極推動"3R原則"藍喊老農津貼加碼至1萬5 綠:先審總預算.院版財劃法全台從農人口跌破50萬！劉建國排審老農津貼2.0「打造安心退休制度」民視影音 ・ 1 天前 ・ 10
賴清德彈劾案排入周五立院議程 府這樣看
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，昨（23）日立法院程序委員會上，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 18
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
中選會6委員提名人選曝光 提名游盈隆.胡博硯任正副主委
政治中心／陳妍霖 曾宸洛 台北報導中選會有6名委員任期屆滿，只剩4名委員，為了讓選務順利，行政院公布最新名單，將提名「台灣民意基金會董事長游盈隆」為主委，曾是洪仲丘律師團召集人的法律學者胡博硯則被提名副主委，另外，藍白推薦3名人選也入列。民視 ・ 1 天前 ・ 3
曝憲法法庭爭議與大罷免1巧合！謝寒冰：大法官講這句話「自己清楚違法」
新修版《憲法訴訟法（憲訴法）》被5位大法官宣告違憲、自19日起失效，但因開會人數不足引起爭議，媒體人謝寒冰指出，一般公司少一人都不能開股東會，更別說是國家位階最高的憲法法庭。謝寒冰也點名表示，蔡彩貞大法官在不同意見書當中「自承人數不符規定」，顯見自己也清楚違法。「你以為民進黨可以永遠執政嗎？」謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目中表示，雖然即便在野黨去檢舉，監察院大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 11
憲訴法違憲！ 反制5大法官 藍告枉法裁判罪
憲法法庭近日在大法官人數未達法定門檻情況下，判決立法院三讀通過的《憲訴法》修正案違憲，引發爭議。國民黨立委前往北檢對5名大法官提告枉法裁判罪，民眾黨主席黃國昌則質疑北檢不會調查此案。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
投書：外交不只在官邸 每一筆消費都是政治表態
楊智強／社會科教師鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話