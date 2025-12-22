花蓮聖誕親子嘉年華登場 300民眾共度溫馨週末

▲2025聖誕親子嘉年華大合照。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】為迎接溫馨的聖誕節到來，花蓮縣家庭教育中心於21日下午在花蓮遠百建林街廣場舉辦「2025聖誕親子嘉年華」。活動吸引約300位民眾熱情參與，現場發放200張闖關集點卡，並透過趣味競賽與親子手作活動，共計吸引超過100組家庭一同度過歡樂的週末。

活動由水晶老師團隊帶來精彩暖場表演揭開序幕，隨後展開闖關市集、家庭趣味競賽及創意手作。民眾完成集點任務即可兌換百元美食券，在甜點、零食與飲品攤位享用美食；趣味競賽包含「幼兒組」、「學齡組」、「成人組」等默契大挑戰，讓不同年齡的家庭參與者在笑聲中重新感受家人之間的互信與連結；親子手作創意薑餅屋則讓大小朋友攜手打造專屬於自己的聖誕祝福。

縣長徐榛蔚表示，此次活動兼具休閒與教育意義，不僅讓親子在忙碌生活中重新聚焦，也呼應家庭教育的核心精神，家才是最溫暖的臂彎。同時也感謝慈濟大學兒童發展與家庭教育學系、花蓮縣消防局、財政部北區國稅局花蓮分局等單位共同參與，以政令宣導攤位推廣法治、健康與正向家庭觀念，讓家庭教育更貼近民眾日常。

活動現場洋溢熱鬧與溫馨氛圍，讓孩子在安全的環境中玩樂，也讓家長和孩子共同完成挑戰、分享笑聲。不少家庭攜手完成闖關後坐在廣場邊享用美食，成為冬日最美的畫面。

花蓮縣家庭教育中心強調，未來持續推動有趣且具教育意涵的親子活動，陪伴家庭在互動中建立深厚連結，打造更幸福、宜居、友善的城市。

花蓮縣家庭教育中心提醒民眾，如在婚姻、情感、家庭互動或親職教養方面有相關疑問，皆可撥打家庭教育諮詢專線412-8185（手機請撥02-412-8185），由專業人員提供一對一諮詢協助。未來也將持續辦理各式婚姻與家庭教育活動，歡迎大家踴躍參與，一起用行動為幸福加溫。