花蓮自由廣場塑木步道 煥然一新

花蓮市「自由廣場」塑木步道因年久失修，地方民眾盼修繕，經花蓮縣文化局文資審議同意施工，全長約121.3公尺步道已完工驗收，花蓮市長魏嘉彥到場會勘，當地居民與里長稱讚，完成整修後不僅提升安全性，也讓里民運動更加安心。

位於花蓮市中山路上的自由廣場，前身是花蓮監獄，原本已荒廢多年，經花蓮市公所整理後開放民眾使用，舊監獄的圍牆列為古蹟。廣場施工報請文化局文資審議並獲同意，以符合文化資產相關規範。

魏嘉彥表示，自由廣場是許多市民日常休閒的重要場域，尤其清晨與傍晚常見長輩來散步、運動，市公所把大家每天會用到的公共空間先顧好，因塑木步道年久失修，部分設施老化影響通行安全已完成更新，市公所也將拆除原本破損的木步道以植草綠化替代。

市公所指出，自由廣場木步道採用塑木材質重新施作，全長約121.3公尺、總經費165萬元，已完工開放使用，公所感謝議員徐子芳建議款支持。

徐子芳說，自由廣場塑木步道是許多長者運動的路線，過去因老舊破損，使用上較有安全疑慮，因此提出建議案，爭取經費改善。如今很高興看到步道整修完成，環場動線更為順暢及安全，期待長輩每天都能安心活動、保持健康。

花蓮縣太極拳協會長期在自由廣場運動，理事潘淑蘭向公所反映，草地遇雨地上相當泥濘，對乘坐輪椅的長輩相當不便，建議重新整修；當地國防里長黃強稱讚說，謝謝各界重視地方需求，完成整修後，不僅提升安全性，也讓里民能更加安心運動。