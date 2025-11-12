花蓮萬榮明利村又淹 村民批人禍
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖水位減少近百萬噸，紅色警戒未解除，光復、鳳林和萬榮3鄉鎮撤離近5千民眾無法返家，其中萬榮鄉明利村持續受洪水衝擊，災民怒批「這不是人禍什麼才是人禍」。
林保署花蓮分署監測堰塞湖37小時內水位下降9.3公尺。重災區明利村86公頃農地受災，多集中長橋段；31戶受影響，撤離58人。縣長徐榛蔚昨邀水利署長林元鵬等會勘災點，現場可見明利村馬太鞍聚會所周邊被洪水包圍，出入困難。
朝姓村民前晚在監視畫面看到洪水湧進屋內，心情非常複雜；昨天再看，整棟房子已泡在水中，難過不已。他說，破口如果不修好，以後一定還會再淹。
水利署連日搶險阻止洪流，力保萬榮國中及鐵路系統，但水量龐大流速急，工程難度高，短期難完成。
村長林萬成說，持續降雨下，連日來淹水沒有變化，溪水從堤防缺口沖進社區，有的住家與工寮幾乎整棟被淹沒，道路被泥水覆蓋，人員也進不去。他說，水利署不能臨時抱佛腳，馬太鞍溪堤防尾端早有破口，如今洪水持續灌入，「現在要怎麼封」？工程機具試圖進場阻水卻遇溪水暴漲，所幸人員及時撤離才未釀意外。
水利署會勘時曾說「不會有事，有事會負責」，村民問，現在淹成這樣，「拿什麼負責」？徐榛蔚說，馬太鞍溪上游仍有大量水勢流下，水利署評估短時間內無法完全阻斷水流，萬榮、鳳林、光復仍處於高水位警戒。
林元鵬說，水勢溢入社區，已調派大型機具拋放鼎塊，嘗試改變水流方向，主要策略是確保排水順暢，並與縣府持續清除河道淤積；民宅淹水部分，將會同縣府評估使用太空包與防水擋板建立臨時防護措施，把災害降到最低。
颱風遠去，林保署花蓮分署表示，若氣象署預報未來24小時預估降雨量低於200毫米，且經空勘確認堰塞湖區溢流穩定，河管單位確認河道達可解除警戒的水位，就可解除堰塞湖紅色警戒。
花蓮縣府昨宣布，馬太鞍溪洪災影響的鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村今停班停課，其他地區正常上班上課。
