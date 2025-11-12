花蓮萬榮明利村洪水止不住！繼續往北漫淹

〔記者王錦義／花蓮報導〕受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，隨著山區雨勢大小一波又一波的洪水襲擊村內，今早從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，並沿著台9線往北漫淹，空拍畫面驚人，許多地方仍充滿淤泥。

水利署持續搶險，嘗試阻擋水路，並拋放大量鼎塊阻水，但現場水量過大，工程難度高；水利署也在台9線等地點，佈防防水擋板避免影響萬榮國中、鐵路系統。

經濟部水利署今早在中央應變中心報告指出，萬榮鄉明利村淹水，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水情形。

