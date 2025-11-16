花蓮萬榮明利村災情慘 花45線已搶通 (圖)

[Newtalk新聞] 氣象署今(15)日表示，未來一週天氣起伏明顯，週末(16-17)日水氣略增後，週一至週三(18-20)日東北季風大幅增強，北部與東半部將迎來此波降雨高峰，氣溫同步大幅下滑，北台灣最低溫可能降至16℃。氣象署指出，週一、週二(18-19)為雨勢最明顯時段，東半部及北部山區有局部大雨機會，提醒民眾留意保暖並備妥雨具。週四至週六(21-22)日東北季風減弱後，天氣才會逐漸回穩。 氣象署分析未來一週降雨趨勢，週日(16)日水氣稍增，主要降雨集中在迎風面北部及東半部地區。緊接著，週一至週三(18-20)受東北季風增強影響，迎風面降雨趨勢顯著，尤其在週一、週二(18-19)這兩天，北部及東半部降雨最為明顯，可能有局部大雨出現。到了週四至週六(21-22)，雖然東北季風仍持續影響，但水氣將會逐漸減少，降雨範圍將縮小。氣象署指出，馬祖、金門、澎湖地區在這段期間大致維持多雲到晴的天氣型態，僅週一至週三(18-20)金門、澎湖有短暫陣雨的機會，週一(18)日馬祖有局部短暫陣雨。 在溫度趨勢方面，氣象署說明，下週溫度起伏相當劇烈，特別是在北部地區。週日(16)日各地高溫普遍仍可達 2

