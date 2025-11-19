花蓮萬榮鄉明利村受災道路全數搶通 台電將進場協助復電

颱風鳳凰日前襲台，造成馬太鞍溪水暴漲，洪水衝擊萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里。花蓮縣府表示，今天搶通明利部落聚會所往河堤約2公里產業道路，災損路段全數恢復通行，台電將接力進場修復，展開全區復電工作。

花蓮縣府表示，經環保局、國軍聯手，針對明利村聚會所、花45線及周邊進行清淤，並開挖一處土地作為臨時暫置場，昨天單日清運泥沙及廢棄物逾7000公噸；鳳林鎮忠一路及忠二路單日清運約1400公噸。

花蓮縣府指出，目前已經搶通明利部落聚會所往河堤約2公里產業道路，這次災損路段今天全數恢復通行，有助於物資運補及居民往返，目前正與台電協調，將完成區域供電，協助部落恢復原有生活機能。

花蓮縣府表示，已經搶通明利部落聚會所往河堤約2公里產業道路，這次災損路段於19日全數恢復通行。圖為國軍協助受災戶清理家園。（圖／花蓮縣府提供）

萬榮鄉長梁光明說，目前初估明利村受損戶數約8戶建物有門牌且實際居住，比照光復洪災補助標準處理，另有部分受損工寮，道路搶通後可盡快確認受損狀況，雖不符合補助標準，仍會按照住戶意願協助清理。

明利村4鄰靠近河堤處有5戶居民反映，農機具、果樹全毀，住了10幾年的家園只因是鐵皮屋，就無法列入受災名單，成「受債戶」，質疑認定標準不符合現況。

花蓮縣府回應，會與公所具體詳細討論，根據受災樣態，評估是否納入受災戶資格；農機具及受損農地狀況，正在跟中央確認是否放寬認定，提醒受災民眾先向公所通報。