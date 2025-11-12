花蓮萬榮鄉明利村淹2天水仍未退 村民大罵「這百分百就是人禍！」

即時中心／徐子為報導



受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，前（10）日傍晚從左岸無堤防處沖入花蓮縣萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去跡象，該村低窪地區仍泡在水中，讓村民大罵「這百分百就是人禍」！





水流還沿著台九線道路北上往鳳林長橋一帶，水利署已在北端佈設擋水板防護。經濟部水利署長林元鵬坦言，後續就是繼續在進水點擋水，目前無法立即的達到阻斷效果。林元鵬解釋，水流往北後，剛好在萬榮國中的對面，就走長橋排水往花蓮溪的方向轉彎出去，現與花蓮縣府合作，確保長橋排水的順暢，這樣水流就不會繼續往北走，避免影響萬榮國中、鐵路系統。



然而，有許多已撤離的明利村民在高處，往下眼睜睜看著洪水摧殘家園，家當、車子、貨櫃倉庫不斷的被洪水帶走，有些村民也透過家裡的監視器，看到洪水往住家內灌，情緒相當悲痛，後悔當初把堤防尾端再往上游多延伸、加固，或許就還能擋下洪水。明利村長林萬成說，村民住家有的幾乎滅頂，有的全毀消失在水中，之前不處理現在臨時抱佛腳，水這麼大根本封不起來。



也有村民痛批「這百分百就是人禍啊！」，當初疏濬一直在南岸光復那邊做，北岸這裡河床也是墊高，大家就一直要求堤防尾端那邊也是要做保護，但官員一直保證沒有問題、沒有危險，但是現在水就是從那進到社區！每天看洪水一直流，看自己的家被洪水沖進去，家泡在水中，農機、土地、農作什麼都毀了。





