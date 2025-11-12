花蓮萬榮鄉明利村遭馬太鞍溪水漫淹 (圖)

即時中心／魏熙芸、林耿郁報導中度颱風海鷗11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署警告，接下來各地可能會出現多達4百毫米的驚人雨勢，請大家遠離山海，以策安全！針對鳳凰颱風持續接近，氣象署上午8點40分再度召開記者會，表示今、明（11、12）兩天台灣附近沿海容易有4米巨浪，西南沿海、東南部、恆春半島附近，後續可能也有5-6米巨浪。今天共伴效應降雨最明顯，北部、東半部雨勢可能來到豪雨，東半部山區更恐有大豪雨等級降雨。未來颱風會以偏北、北北東方向移動，今天晚間鳳凰就會到西南近海、明天晚間最接近本島。目前暴風圈即將進入台灣近海海域，目前預估會以輕度颱風侵襲我們。雖然七級暴風半徑有所縮減，但範圍仍有220公里，因此近海、陸地的威脅仍不可忽視 。目前海上警戒區域，包括台灣海峽、東南部海域、巴士海峽、東沙島海面，都是海上警戒範圍；提醒船隻嚴加戒備。陸上警戒區域，新增台南、台東，接下來嘉義也可能進入警戒區域。颱風北上後，明天會往東北方向移動，接近西南陸地。預計在明天下午到傍晚之間，可能登陸南部陸地，隨後往東北方向移動；受地形破壞，強度將快速減弱，往東北出海過程中，就會減弱為熱帶性低氣壓，甚至進一步降級為溫帶氣旋。降級時間點大約落在明天傍晚到周四清晨之間。颱風逐漸北上過程中，受東北季風、颱風外圍環流的共伴效應影響，風雨在部分地區相當明顯。中南部降雨今天雖不顯著，但接下來風雨會短暫增強。 至於中心登陸地點，包括中南部、西部、恆春半島都有可能。後續路徑、強度都須密切注意。今日受明顯偏東北風影響，沿海空曠地區、西半部到基隆北海岸，都有明顯強風。台南以北、基隆北海岸，中部以北內陸地區、恆春半島，都有較強陣風，沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖都可能出現十級強風。降雨方面，東半部已有一波波外圍雲系抵達，並與東北風共伴效應。今天大台北、東半部、恆春半島降雨都相當明顯。後續東半部山區，預估整體雨勢將「既大且久」。截止今天早上8點，宜蘭已經有超過500毫米累積雨量。新北、花蓮、台北、屏東也累積雨量超過2百毫米雨量。從今天零時起，宜蘭平地有超過200毫米以上降雨，新北的北海岸、東北角地區，有接近80毫米雨量；花東、屏東也有100毫米上下雨勢。未來降雨預測，今天白天到晚間，以迎風面降雨為主。基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島地雨勢明顯；到了明天外圍環流、颱風本身逐漸影響中南部時，北海岸、東半部雨勢會略減緩，中南部則有一波短暫強降雨。明晚以後颱風減弱遠離，中南部、花東降雨趨緩。但北部受風向影響，苗栗以北、基隆北海岸，以及各地山區會再次發生強降雨。雨量預測，未來24小時，從今早8點到明早8點。大台北、東半部、屏東山區有局部豪雨，東部山區會有大豪雨。宜蘭、花蓮山區可能會有250至400毫米雨量；中部山區有大雨。海面風浪，各海域都有3至5米浪高與長浪；東沙島更已出現6.9米「巨浪狂滔」。接下來西南海域、東南部、恆春半島與澎湖，都有5至6米浪高。氣象署總結，今天北部、東半部因共伴效應降雨顯著。各沿海風力偏強、宜花東山區降雨連續，有豪雨等級以上的長時間降雨。明天颱風接近，西南沿海受環流影響，可能會帶來較大風雨 ；山區連續降雨、海邊風浪強勁，非必要勿前往山海活動以策安全；也請大家留意最新預報資訊 。原文出處：快新聞／降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」 更多民視新聞報導步步進逼！鳳凰持續撲向台灣 氣象署0840最新說明白浪滔滔我不怕？鳳凰來襲「台南1漁船執意出海」 海巡署開單告發鳳凰掃蕩呂宋島！菲律賓4人罹難 專家：未來颱風恐更健壯

民視影音 ・ 1 天前