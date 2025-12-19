花蓮蔬食旅店頂級安心選擇，七星潭水上明月通過慈濟「友善蔬食旅店認證」

一入住就能放心吃

花蓮「七星潭水上明月海景旅店」近日正式取得花蓮縣政府與慈濟合作認證的「友善蔬食旅店認證」，並以「客製化蔬食餐點」建立更完整的服務流程，讓蔬食旅客在入住前就能降低不確定性，真正把旅行的重點放回休息與享受。解決「訂到海景飯店很開心，結果用餐變成壓力。」這是許多蔬食旅客最常遇到的旅行落差，訂房頁寫著可提供素食，實際到現場卻只剩清燙菜與白飯，或看似素食卻含奶蛋、五辛、蜂蜜、酒精或不明高湯，更麻煩的是，每一餐都得重複解釋，仍擔心廚房是否真的做得到。

豐盛且安心的蔬食料理

從「有素食」到「可被信任」，蔬食旅客最在意的其實是這三件事

對蔬食旅客而言，「安心」比「有提供」更重要，許多旅客在訂房時看到「可提供素食」常以為萬無一失，實際入住卻常發生：

1.成分不清楚：奶蛋、五辛、酒精、蜂蜜、動物性高湯或醬料不易辨識。

2.餐點太單一：清燙青菜、白飯、豆腐，吃完仍空虛。

3.溝通成本高：每一餐都要再說一次，還擔心廚房無法落實。

水上明月指出，蔬食友善真正的關鍵是「可被信任的流程」，而不是在菜單上多一行「素食可」。此次獲得慈濟友善蔬食旅店認證，正是以更高標準檢視旅店的蔬食友善落實，並讓旅客在預訂時就能更安心做決定

客製化蔬食餐點：用三步驟把焦慮變成期待

此次服務升級的核心，是將蔬食餐飲的「前置規劃」作為升級重點。水上明月以三步驟設計旅客體驗：

第一步：入住前需求確認，一次講清楚就好

旅客可在訂房後提供飲食型態與禁忌，例如：全素、蛋奶素、無五辛/有五辛、無麩質、堅果或奶類過敏、少油少鹽、減糖等。前置確認的價值，是減少旅客到現場才臨時調整的風險，也降低反覆溝通造成的不便。

第二步：依需求調整料理邏輯，不是拿掉而是重做

客製的重點不是「把葷食換豆腐」，而是讓蔬食成為一份真正完整的餐，重視主菜份量、口感層次、醬汁搭配與上桌節奏，讓旅客在餐桌上感受到與海景旅宿相稱的質感與儀式感。

第三步：上桌更透明，讓旅客放心享用

水上明月強調餐點呈現的清楚與安心，在可行範圍內，協助旅客辨識主要食材與料理方式，降低「看起來像素食但不確定」的壓力。對有過敏或嚴格飲食界線的旅客而言，這份透明度常是決定是否回訪的關鍵。

落實旅客體驗的最佳化，用心製作每份蔬食餐點

蔬食旅宿正在變成主流需求：家庭、長輩與團體更需要「不麻煩」

水上明月觀察到，蔬食旅客不只是一個人旅行，更多是家庭同行、長輩出遊、宗教需求、健康管理等情境，若旅宿不能提供可被信任的蔬食餐點，整趟旅程就會被「找餐廳」綁架。旅店希望用認證與客製流程，讓旅客在七星潭看海之餘，也能輕鬆解決用餐，不必額外花時間做功課，不必委屈同伴配合行程，入住就能安心吃、好好休息。

旅客關心的一次回答：

Q：可以客製到什麼程度？

A：可依全素、蛋奶素、無五辛、無麩質、過敏與飲食偏好調整（建議入住前先告知）。

Q：為什麼需要提前告知？

A：提前確認能降低誤食風險，並讓餐點更符合個人需求與口感期待。

Q：適合誰？

A：蔬食旅客、家庭親子、長輩出遊、健康管理族群、宗教飲食需求旅客。

舒適且豪華的頂級住宿體驗，美好的旅途時光

七星潭的慢生活，從餐桌開始落地

對許多人來花蓮，七星潭象徵的是「慢下來」，清晨海景、午後散步、夜晚安靜。水上明月希望把這份慢生活延伸到餐桌，讓蔬食旅客不再擔心踩雷、不再將就簡化，而是把一頓飯變成旅程中值得記住的片段。取得慈濟友善蔬食旅店認證，並推出客製化蔬食餐點服務，是水上明月對旅客最直接的承諾，你可以放心來，看海、休息、吃得好。

旅店電話：03-8230600

旅店地址：花蓮縣新城鄉七星街58號