花蓮藍營控延誤堰塞湖警報 陳駿季：不容無視事實、搬弄是非

花蓮縣議會國民黨團今北上控告農業部於去年馬太鞍堰塞湖潰流時延誤警報，部長陳駿季表示不容無視事實。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖潰流導致大量泥沙沖進花蓮縣光復鄉，負責撤離的花蓮縣府撤離不及，導致19人死亡，花蓮縣議會國民黨團北上控農業部長陳駿季，指責任在農業部未依決議施放海嘯警告才延誤，陳駿季今(28日)表示，此舉完全是無視事實、搬弄是非，不容外界抹殺農業部同仁的辛苦。

農業部林業保育署花蓮分屬日前召集14名來自嘉義與花蓮的工程勇士，和天賭命30天，忍受低溫與土石崩落威脅，完成馬太鞍溪堰塞湖降挖、清淤不久，花蓮縣議會國民黨部今要北上控告陳駿季，主張光復鄉民撤離不及是因為農業部的警報延誤，才錯失30分鐘黃金救援時間；陳駿季回應表示，馬太鞍堰塞湖於去年7月26日形成後，林保署就多次和花蓮縣府商討後續疏散撤離措施，隨堰塞湖潰流後，為避免再度造成災害，更從去年12月派遣工程人員降挖，強調中央單位不論災前災害都默默努力。

陳駿季進一步指出，就災防法規定，中央與地方都有責任分工，中央與地方必須一起合作，他指出農業部人員不僅災前積極協助示警，災後也全力投入復原，甚至還有14位勇士冒著生命危險成功降挖馬太鞍堰塞湖，解除環境風險，絕對不容外界抹殺扭曲農業部所有同仁的辛苦。

