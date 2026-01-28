花蓮藍黨團告發廢弛職務釀光復傷亡 陳駿季駁：不容抹殺同仁辛勞

國民黨花蓮縣黨部北上按鈴向檢調告發劉世芳等部長。

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉嚴重傷亡。事隔數月，花蓮縣議會國民黨團於今（28日）正式向檢調告發農業部長陳駿季、內政部長劉世芳及經濟部長龔明鑫涉嫌「廢弛職務罪」。對此，陳駿季受訪時強硬回擊，指特定人士撥弄是非，強調撤離工作依法屬於「地方政府責任」，不容外界刻意抹殺第一線同仁的復建辛勞。

國民黨團與立委傅崐萁列出中央多項缺失，痛批中央「有功歸中央、出事怪地方」，藍營指出，馬太鞍溪屬中央管河川，卻長達9年未主動疏濬，且堤防補強不足導致再次潰堤；此外，中央對於撤離人數的評估在兩天內由數百人突增至8000人，評估反覆令地方措手不及。更關鍵的是，中央在災害發生當下未按協議施放「海嘯警報」，導致民眾錯失黃金避難時間，並質疑檢調此刻針對地方首長是司法清算。

廣告 廣告

針對指控，陳駿季受訪時強調，行政團隊早在堰塞湖形成之初便成立專案小組，多次現勘並進行降挖作業，近期甚至有14名同仁冒寒在壩頂努力一個月才完成工程，而根據《災害防救法》，撤離工作的執行責任明確屬於地方政府，中央依法負有督導與協助職責，天然災害本應由中央與地方合作應變。他直言，農業部及相關部會同仁為居民安全付出巨大辛勞，不容許外界以撥弄是非的方式刻意掩蓋事實。

目前全案已進入司法程序，花蓮縣政府與中央部會將針對災害預警、疏濬責任以及撤離執行等關鍵爭議點，在法庭上進一步釐清權責。





更多《鏡新聞》報導

柯文哲交保後首拜會立院 傅崐萁拋金句：沒揹兩三條不會大尾

台積電是「國民黨40年心血」？ 綠委掀23年前口號打臉傅崐萁

傅崐萁轟台積電出走 卓榮泰一句「你代表中央政府嗎」空氣凍結